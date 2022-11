DIRETTA/ Roma Wolfsburg donne video streaming tv: Giacinti in copertina

DIRETTA ROMA WOLFSBURG DONNE: LA PROTAGONISTA

Quali saranno le protagoniste della diretta di Roma Wolfsburg donne? Inutile negare che Valentina Giacinti è quella più attesa tra le giallorosse. Nata a Trescore Balneario il 2 di gennaio del 1994 è arrivata in estate dopo che al Milan era cresciuta molto e che negli ultimi sei mesi aveva giocato in prestito alla Fiorentina.

Nelle sue prime 8 gare di campionato nella capitale ha segnato ben 5 gol e si tratta anche di una delle giocatrici di riferimento della nazionale azzurra dove vanta dal 2015, quando giocava ancora al Mozzanica, 58 presenze segnando 21 reti. Si tratta di un’attaccante che non manca mai nelle occasioni importanti e che ha in Alvaro Morata il suo vero idolo. Anche lei è molto duttile in campo, abile a muoversi nello spazio e nel giocare sul filo del fuorigioco, riuscendo anche ad accompagnare un’attaccante maggiormente di peso specifico in area di rigore riuscendo a girare attorno alla punta con grandissima intensità e tecnica. (Matteo Fantozzi)

ROMA WOLFSBURG VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

L’unico modo per seguire la diretta tv di Roma Wolfsburg sarà in streaming tramite l’utilizzo della piattaforma Dazn: gli abbonati a questo servizio godranno dunque delle immagini in diretta streaming video, perchè Dazn è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa si potrà utilizzare anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

GIALLOROSSE A PUNTEGGIO PIENO!

Roma Wolfsburg donne, in diretta mercoledì 23 novembre 2022 alle ore 21.00 presso lo Stadio Francioni di Latina, sarà una sfida valida per la terza giornata del gruppo B di Women Champions League. Scontro diretto tra le prime due forze del girone, un crocevia fondamentale per i rispettivi cammini in terreno europeo.

La Roma è a quota 6 punti, due vittorie in due giornate. I giallorossi all’esordio hanno superato lo Slavia Praga per 1-0, mentre nella seconda giornata hanno superato per 3-4 gli austriaci del St. Polten. Anche il Wolfsburg ha 6 punti, con due vittorie in due giornate: 4-0 contro il St. Polten e 0-2 contro lo Slavia Praga.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA WOLFSBURG DONNE

Qualche nodo da sciogliere per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Roma Wolfsburg donne. Partiamo dalla compagine giallorossa, schierata con il 3-5-2: Ceasar, Linari, Wenninger, Minami, Sertuini, Andressa, Giugliano, Greggi, Haavi, Giacinti, Haug. Passiamo adesso alle biancoverdi, in campo con il 4-2-3-1: Frohms, Wedemeyer, Hendrich, Janssen, Rauch, Oberdorf, Popp, Huth, Roord, Brand, Pajor.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Roma Wolfsburg donne vede favorita la compagine ospite. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria della Roma è a 5,20, il pareggio è a 4,00, mentre il successo del Wolfsburg è a 1,45. Passiamo adesso al numero dei gol: l’Over 2,5 è a 1,57, mentre l’Under 2,5 è a 2,15. Molto simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente 1,62 e 2,05.











