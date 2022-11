Diretta Roma Yokohama Marinos/ Streaming video tv: la seconda amichevole

Roma Yokohama Marinos, in diretta alle ore 11.30 di stamattina (le 19.30 locali), lunedì 28 novembre 2022, sarà la seconda e ultima delle due amichevoli della Roma nel corso della tournée in Giappone organizzata dalla società giallorossa in questa prima parte della lunghissima sosta per i Mondiali 2022. Infatti la Roma, a differenza di tutte le altre società della nostra Serie A, ha preferito sfruttare già le settimane di novembre, mentre le altre giocheranno amichevoli solo a partire da dicembre.

La diretta di Roma Yokohama Marinos avrà tutte le caratteristiche delle amichevoli che normalmente si svolgono d’estate, d’altronde la sosta è talmente lunga che le esigenze per José Mourinho sono sostanzialmente le stesse di quando si svolge la classica preparazione estiva. Venerdì c’era stato un anonimo pareggio per 0-0 contro il Nagoya Grampus, ma è anche vero che i giallorossi erano sbarcati da poco e certamente non avevano ancora nemmeno assorbito il fuso orario, dunque vedremo se oggi l’amichevole sarà più piacevole. Anche il campionato nipponico è fermo per i Mondiali di cui il Giappone è stato finora protagonista a due facce, con la vittoria in rimonta contro la Germania che ha stupito il mondo, seguita però dall’inattesa sconfitta contro la Costa Rica. Questo è il contesto nel quale si svolgerà la seconda e ultima partita amichevole, adesso siamo curiosi di scoprire cosa ci potrà dire la diretta di Roma Yokohama Marinos…

DIRETTA ROMA YOKOHAMA MARINOS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Yokohama Marinos sarà più correttamente una diretta streaming video, dal momento che la partita amichevole dei giallorossi in Giappone sarà visibile tramite la piattaforma DAZN, con tutte le modalità che ben conosciamo dal campionato.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA YOKOHAMA MARINOS

Diamo infine uno sguardo alle probabili formazioni per la diretta di Roma Yokohama Marinos. José Mourinho potrebbe adottare come modulo di partenza il 3-5-2 nel quale i principali assenti sarebbero naturalmente i giocatori impegnati al Mondiale, che tuttavia non sono tantissimi fra i giallorossi. Possiamo allora ipotizzare Svilar come portiere titolare vista l’assenza di Rui Patricio; davanti a lui, la tradizionale difesa a tre potrebbe essere composta da Ibanez, Smalling e Kumbulla.

Nella folta linea a cinque del centrocampo della Roma potrebbe invece trovare posto a destra Missori, poi ecco pure Tahirovic, Matic, Bove ed infine El Shaarawy come esterno sinistro di un reparto decisamente inedito rispetto alla norma della stagione; infine in attacco potrebbe essere Cherubini ad affiancare Abraham, che sarà naturalmente il principale punto di riferimento offensivo per i giallorossi.











