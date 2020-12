Diretta Roma Young Boys/ Streaming video tv: i giallorossi sono già ai sedicesimi

DIRETTA ROMA YOUNG BOYS: FORMALITÀ PER I GIALLOROSSI

Roma Young Boys verrà diretta dall’arbitro croato Fran Jovic: si gioca alle ore 21:00 di giovedì 3 dicembre, siamo nella quinta giornata del gruppo A di Europa League 2020-2021 e per i giallorossi si tratta letteralmente di una formalità. Quasi, almeno: la qualificazione ai sedicesimi di Europa League è già stata archiviata grazie alla classifica avulsa, perché ci sono 9 punti ottenuti contro gli svizzeri – battuti in rimonta all’andata – e il Cluj, avversario delle ultime due sfide. Vada come vada, Paulo Fonseca proseguirà il suo cammino nella competizione; certo bisogna ancora provare a blindare il primo posto nel girone, ma basterà ottenere un pareggio allo stadio Olimpico contro una squadra che si presenta nella nostra capitale avendo quasi centrato l’obiettivo, ma non potendosi ancora dire tranquilla vista la pressione dei rumeni. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Roma Young Boys, aspettandone il calcio d’inizio possiamo fare qualche valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ROMA YOUNG BOYS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Young Boys sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, pertanto sarà un appuntamento in esclusiva per tutti gli abbonati che potranno accedere alle immagini attraverso il loro decoder; in assenza di un televisore, i clienti Sky avranno la possibilità di seguire la partita anche con il servizio di diretta streaming video, utilizzabile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go che si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA YOUNG BOYS

Possibile linea verde per Roma Young Boys, da parte di Fonseca: sperano giocatori come Milanese e Tripi, mentre sarà quasi certamente titolare Calafiori a sinistra. Davanti a Pau Lopez rivedremo poi Federico Fazio e ci saranno minuti per il recuperato Smalling, con loro il candidato è Juan Jesus (a meno che appunto non si punti sui Primavera) mentre a centrocampo il tandem dovrebbe essere quello composto da Villar e Amadou Diawara. Può avanzare la sua posizione Lorenzo Pellegrini, che eventualmente accompagnerebbe Carles Pérez sulla trequarti; Borja Mayoral è favorito per agire da prima punta. Nello Young Boys di Gerardo Seoane il modulo è un 4-4-2 di stampo classico, nel quale Von Ballmoos viene protetto da Mohamed Camara e Zesiger mentre Maceiras e Lefort saranno i terzini, che davanti a loro dovrebbero avere Fassnacht e Ngamaleu con il veterano Sulejmani che spera in una maglia, e potrebbe averla magari anche da seconda punta o addirittura da mediano tattico. Qui però i favoriti restano Rieder e Aebitscher; davanti, Nsame e Siebatcheu dovrebbero giocare entrambi come titolari.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Roma Young Boys, perciò vale la pena andare a vedere quello che dice il bookmaker su questa partita di Europa League. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 1,95 volte quanto puntato; per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una vincita che ammonta a 3,75 volte la puntata. Il segno X, che come sempre identifica l’ipotesi del pareggio, vale invece 3,55 volte l’importo che sceglierete di investire.



