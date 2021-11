Diretta Roma Zorya/ Streaming video tv: match point giallorosso (Conference League)

DIRETTA ROMA ZORYA: MOURINHO NON VUOLE DISTRAZIONI!

Roma Zorya sarà diretta dall’arbitro rumeno Istvan Kovacs, e si gioca alle ore 21:00 di giovedì 25 novembre: allo stadio Olimpico va in scena la 5^ giornata nel gruppo C di Conference League 2021-2022. Per i giallorossi, rilanciatisi con la vittoria di Marassi sul Genoa, si tratta della sfida decisiva per la qualificazione: vincere significherebbe infatti portarsi a +4 sugli ucraini e rendersi irraggiungibili, anche se ovviamente va detto che il fatto di essere in questa situazione non depone certo a favore di una Roma che, nelle due precedenti partite, è stata incredibilmente sorpresa dal Bodo/Glimt con cui ha fatto un solo punto, crollando in Norvegia.

Lazio si qualifica se.../ Europa League, i risultati utili: biancocelesti in campo!

Lo Zorya dunque è un avversario che va preso con le pinze, perché arriva nella nostra capitale in fiducia: avendo battuto due volte il Cska Sofia è in piena corsa per passare il turno e proseguire la corsa in Conference League, anche se ovviamente sa bene che le speranze sono ridotte al lumicino perché, al netto di tutto, quella di José Mourinho rimane una squadra nettamente superiore. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Roma Zorya; mentre aspettiamo che si giochi, possiamo fare una breve analisi delle scelte che verranno operate da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme dubbi e certezze con le probabili formazioni di questa partita dello stadio Olimpico.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: tocca alla Lazio, si gioca!

DIRETTA ROMA ZORYA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Roma Zorya sarà trasmessa su Sky Sport Uno: trovate il canale al numero 201 del decoder di Sky, e dunque questa partita di Conference League sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, con l’alternativa della diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – tramite l’applicazione Sky Go. Tuttavia l’appuntamento per Roma Zorya raddoppia, perché il match dello stadio Olimpico sarà anche una possibilità per i clienti di DAZN, che naturalmente dovranno aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA/ Lokomotiv Mosca Lazio (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ZORYA

Mourinho cambia per Roma Zorya: lo Special One dovrebbe affidarsi ancora al 3-4-1-2 ma con qualche variazione sul tema. In difesa per esempio Smalling prende il posto di Kumbulla, affiancando Gianluca Mancini e Ibanez; sulle corsie laterali dovrebbero esserci Karsdorp e El Shaarawy, mentre in mezzo conferma per Veretout – che sarà squalificato in campionato – con uno tra Edoardo Bove e Darboe, dunque linea verde che potrebbe avere conferma anche davanti, dove Afena-Gyan si gioca il posto per affiancare Shomuorodov. O lui o Borja Mayoral (da capire chi giocherà contro il Torino), sulla trequarti dovrebbe esserci Zaniolo.

Lo Zorya giocherà invece con un 4-1-4-1, che va per la maggiore nel calcio ucraino: l’allenatore Viktor Skrypnyk manderà Matsapura tra i pali con Cvek e Imerekov centrali di una difesa che verrà completata da Favorov e Snurnitsyn come terzini, quindi il giocatore che detterà la manovra nel settore nevralgico sarà Khomchenovskyi e davanti a lui dovremmo avere i due trequartisti Buletsa e Gromov. Sulle corsie laterali alte ecco Sayyadmanesh e Zahedi, favoriti su Cristian e Lunyov; come prima punta, Raymond Owusu se la gioca con Gladkyi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Roma Zorya abbiamo a disposizione le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: per questa partita di Conference League il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 1,15 volte quanto messo sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) vi farebbe guadagnare 7,00 volte l’importo investito. Infine, questo bookmaker ha previsto una vincita corrispondente a 15,00 volte la puntata sul segno 2, che va ovviamente a regolare l’affermazione della squadra ospite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA