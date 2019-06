Diretta Romania Croazia Under 21/ Streaming video Rai: sfida tra outsider (Europei)

Romania Croazia Under 21 verrà diretta dall’arbitro scozzese Bobby Madden: si gioca alle ore 18:30 di martedì 18 giugno presso il San Marino Stadium di Serravalle e dunque, negli Europei Under 21 2019 organizzati in Italia, abbiamo quella che ufficialmente sarebbe un’escursione in terra straniera. E’ la prima giornata del gruppo C, che sarà chiusa in serata dal big match Inghilterra Francia; a questo proposito bisogna dire che Romania e Croazia sono, almeno sulla carta, le due nazionali che partono indietro nelle gerarchie del girone. Tuttavia le possibilità di qualificarsi alla semifinale ci sono: è disponibile anche un posto come migliore seconda, ma appunto bisognerà innanzitutto vincere questa partita e poi provare a fare risultato contro quelle che sono considerate le due big del girone. I balcanici cercano conferme a livello nazionale dopo l’argento mondiale della scorsa estate; la Romania sta provando a crescere e tornare ai livelli degli anni Novanta. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Romania Croazia U21, attesa tra poche ore e della quale ora presentiamo brevemente le probabili formazioni.

La diretta tv di Romania Croazia U21 sarà trasmessa come sempre sulla televisione di stato: in questo caso il canale di riferimento sarà Rai Due. E’ valida l’opzione di seguire questa partita in diretta streaming video: basterà armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e selezionare il canale di riferimento, senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Romania Croazia U21 sarà affrontata da Matei Radoi con un 4-2-3-1 nel quale in porta ci sarà Ionut Radu, che gioca nel Genoa; davanti a lui Pascanu e Rus formano la coppia centrale, con Boboc e Stefan che invece agiranno in qualità di terzini. In mezzo al campo la cerniera di protezione dovrebbe essere formata da Nedelcu e Dragomir (reduce da una buona stagione a Perugia), a fare da supporto a Puscas dovrebbe essere Ianis Hagi mentre sugli esterni offensivi si candidano Florinel Coman e Dennis Man. La Croazia potrebbe confermare la squadra che nemmeno una settimana fa ha battuto la Danimarca in amichevole: Posavec in porta, Katic e Kalaica i difensori centrali mentre sulle corsie laterali ci saranno Uremovic e Cabraja. Centrocampo nel quale capitan Sunjic sarà lo schermo davanti alla difesa, a supportarlo sulle mezzali ecco Ivanusec e Nikola Vlasic che daranno anche un aiuto al tridente offensivo, nel quale Muric e Bradaric dovrebbero essere i due esterni al fianco della prima punta Jakolis.

Per scommettere su Romania Croazia U21 avete a disposizione le quote fornite, tra gli altri, dall’agenzia di scommesse Snai: favoriti i balcanici con un valore di 2,00 volte la puntata sul segno 2, che identifica la loro vittoria. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di mettere un tasca una cifra corrispondente a 3,25 volte quanto investito mentre il successo rumeno, regolato dal segno 1, porta in dote una vincita di 3,70 volte quanto messo sul piatto con questo bookmaker.



