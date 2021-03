Diretta Romania Germania/ Streaming video tv: scontro al vertice (qual. Mondiali)

DIRETTA ROMANIA GERMANIA: PER I TEDESCHI SFIDA DELICATA

Romania Germania, in diretta dallo stadio Arena Nationala della capitale rumena Bucarest, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, domenica 28 marzo 2021, per la seconda giornata del girone J delle qualificazioni mondiali verso Qatar 2022. Sicuramente si tratterà di una partita di grande fascino e tradizione rispetto alla media delle partite dei gironi di qualificazione, ma soprattutto la diretta di Romania Germania sarà già molto importante nell’economia del gruppo, perché entrambe le Nazionali hanno cominciato i rispettivi cammini con una vittoria giovedì sera.

La Romania ha vinto per 3-2 contro la Macedonia del Nord, subendo una rimonta da 2-0 a 2-2 nel finale ma trovando infine il guizzo per riprendersi il successo, mentre la Germania non ha avuto difficoltà per vincere 3-0 contro l’Islanda in una partita di fatto già chiusa dopo sette minuti. I tedeschi sono naturalmente i favoriti per il primato ma, considerando che solo la prima classificata di ciascun gruppo della zona europea si qualificherà immediatamente per i Mondiali senza dover passare dagli spareggi, ecco che la posta in palio in Romania Germania sarà molto alta: potrebbe già aprirsi una fuga, oppure la situazione potrebbe farsi più equilibrata del previsto…

DIRETTA ROMANIA GERMANIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo purtroppo evidenziare che non sarà disponibile la diretta tv di Romania Germania su canali televisivi oppure in diretta streaming video in Italia, di conseguenza i principali punti di riferimento per seguire questo incontro saranno siti e profili social ufficiali delle due Federazioni nazionali, della Uefa e della Fifa.

PROBABILI FORMAZIONI ROMANIA GERMANIA

Presentando adesso anche le probabili formazioni di Romania Germania, osserviamo che per i padroni di casa scalpitano i giovani Hagi e Mihaila (classe 2000 del Parma), che giovedì sono partiti dalla panchina contro la Macedonia del Nord ma poi sono entrati ed hanno segnato entrambi, avanzando dunque una forte candidatura per cominciare dal primo minuto il big-match di oggi contro i tedeschi. In casa Germania invece ci sono state ottime risposte da parte del gruppo nel 3-0 inflitto all’Islanda, ma il c.t. Joachim Low potrebbe comunque pensare a fare un po’ di turnover. Ad esempio in attacco sarà curioso scoprire se questa volta la Germania si affiderà ad un centravanti più classico come Werner, partito dalla panchina giovedì a vantaggio di un tridente formato da Havertz, Gnabry e Sané. La trasferta a Bucarest è delicata, certamente Low si affiderà alla formazione che ritiene la migliore, senza troppi calcoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Romania Germania secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. La partita sembra a senso unico in favore degli ospiti: il segno 2 infatti è quotato a 1,32, mentre per il segno X già si salirà a quota 5,00 e poi fino a 8,00 volte la posta in palio in caso di segno 1 per la vittoria della Romania.



© RIPRODUZIONE RISERVATA