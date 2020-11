DIRETTA/ Romania Italia (0-0) streaming video tv: palla a due, via! (basket donne)

DIRETTA ROMANIA ITALIA (0-0): SI GIOCA

Siamo finalmente arrivati alla palla a due di Romania Italia. Nel 2019 la nazionale di basket femminile ha avuto la sua ultima partecipazione agli Europei, ma le cose non sono andate benissimo: ci guidava Marco Crespi e avevamo superato il primo girone battendo Turchia e Slovenia – sconfitta invece contro l’Ungheria – ma nella fase finale ci eravamo scontrate con la Russia, terza nel suo girone alle spalle di Serbia e Belgio, e avevamo perso 54-63. Uscendo di scena a quell’altezza, non avevamo nemmeno avuto accesso al torneo preolimpico; bisogna tornare invece al 1995 per uno straordinario argento, arrivando in finale da imbattute (8-0) per poi perdere contro l’Ucraina, era la nazionale guidata da Riccardo Sales nella quale si distinguevano Viviana Ballabio e Catarina Pollini. Nel 1938 invece il primo campionato europeo di sempre ci aveva visto trionfare in casa: fu una cinque giorni a Roma con girone unico, nel quale battemmo Francia, Polonia e Svizzera perdendo contro la Lituania. Coach Silvio Longhi, a spiccare i punteggi: le azzurre chiusero con 35,0 punti all’attivo e 17,0 al passivo. Erano altri tempi, per noi è quello di lasciar parlare il parquet di Riga: la diretta di Romania Italia può cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

ROMANIA ITALIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Romania Italia sarà trasmessa dalla televisione satellitare: solo gli abbonati avranno dunque accesso a questa partita (su Sky Sport Arena, al numero 204 del loro decoder), e in assenza di un televisore avranno anche la possibilità di seguire le qualificazioni agli Europei di basket femminile in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PRESENTAZIONE ROMANIA ITALIA

Romania Italia si gioca alle ore 18:45 di venerdì 13 novembre, presso l’Olympic Sports Centre di Riga: la partita è valida per la terza giornata nel gruppo D delle qualificazioni agli Europei di basket femminile 2021. Diciamolo subito: questo match, così come tutti gli altri, è importante perchè la formula delle qualificazioni prevede che ad accedere direttamente alla fase finale siano soltanto le prime classificate di ciascun girone e le cinque migliori seconde. Viste le avversarie, naturalmente ci sono tutti i margini per arrivare a giocarsela in Francia e Spagna il prossimo giugno ma chiaramente bisognerà mantenere alta la soglia di attenzione, anche perchè nella finestra dello scorso anno abbiamo vinto una partita e perso l’altra, dunque la situazione al momento è ancora in totale via di definizione e aperta a qualunque scenario. Il Coronavirus ha rallentato le operazioni, così che si sono giocate solo due partite; una vittoria e una sconfitta per noi, adesso vedremo quello che succederà nella diretta di Romania Italia della quale possiamo innanzitutto provare a valutare i temi principali.

DIRETTA ROMANIA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

Con Romania Italia si torna a giocare dopo un anno: è passato tanto dalla vittoria in terra danese che aveva chiuso la prima finestra di qualificazioni. Il coach era Andrea Capobianco, che aveva esordito perdendo in casa contro la Repubblica Ceca; a causa del Coronavirus e del lockdown è stato posticipato tutto e così in panchina siede ora Lino Lardo, che avrà il compito di mettere in ritmo un gruppo che ha dimostrato di poter essere un fattore in campo internazionale. Ha già fatto discutere non convocando una leader come Giorgia Sottana – ma non è stato il primo da questo punto di vista – ma ha a disposizione la leader tecnica Cecilia Zandalasini e, lavorando con tranquillità e provando a costruire il suo gruppo giorno dopo giorno, potrà eventualmente arrivare non tanto al titolo – forse non abbiamo ancora raggiunto quel livello – quanto però di un piazzamento importante, ricordando che non entriamo nelle prime 6 dal 2009 e che tutto sommato, considerando i tempi e le grandi incertezze che attanagliano ogni federazione, il podio potrebbe anche essere possibile. Staremo a vedere, intanto lasciamo la parola al parquet…

© RIPRODUZIONE RISERVATA