Diretta Romania Italia/ Streaming video tv: 2^ giornata playoff (BJK Cup 2021 tennis)

La diretta di Romania Italia torna a farci compagnia dalle ore 13.00 di oggi, sabato 17 aprile: siamo dunque alla seconda giornata di questa sfida valida per i playoff della Billie Jean King Cup 2021, una prima volta assoluta (almeno in termini di denominazione) nel mondo del tennis femminile. A dire il vero però il torneo è ben noto: si tratta infatti della Fed Cup, che recentemente ha cambiato nome con la decisione di intitolare il trofeo alla storica giocatrice statunitense.

Come abbiamo già scoperto ieri, la diretta di Romania Italia vedrà le azzurre pure oggi in campo alla Sala Polivalenta di Cluj-Napoca, su una superficie dura e campi indoor. Siamo nei playoff: significa che in caso di vittoria, l’anno prossimo giocheremmo le qualificazioni per tornare nel Gruppo Mondiale ma, qualora dovessimo perdere, scenderemmo nei gruppi di interzona. Tutto questo certifica che, proprio mentre gli uomini vivono uno dei momenti migliori della storia, la situazione del nostro movimento femminile non è delle migliori; l’anno scorso avevamo superato i gironi di interzona tornando a qualificarci per i playoff, ma in precedenza erano arrivate pesanti sconfitte, ad esempio quella contro la Russia, con la quale nemmeno troppi anni fa lottavamo invece per traguardi ben più prestigiosi in Fed Cup. Scopriremo cosa succederà nella diretta di Romania Italia in questa seconda giornata, i fasti però sono lontani in questo momento.

DIRETTA ROMANIA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE I MATCH

La diretta tv di Romania Italia verrà trasmessa dalla web-tv federale SuperTennis: un appuntamento dunque in chiaro per tutti, visto che il canale si trova al numero 64 del digitale terrestre. Inoltre si potrà godere del servizio di diretta streaming video visitando senza costi aggiuntivi il sito www.supertennis.tv; ricordiamo anche che il portale ufficiale della competizione è all’indirizzo www.billiejeankingcup.com, e qui vi troverete tutte le informazioni utili sui match che si disputano, con il quadro completo del tabellone con le sue varie fasi e zone.

DIRETTA ROMANIA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Romania Italia dunque ci porta a parlare della realtà di una Nazionale italiana di tennis femminile che pochi anni fa era vanto ed orgoglio e ora cerca un posto al sole: da quando la vecchia generazione ha smesso di giocare abbiamo faticato a trovare nuove tenniste in grado di tenere alto il livello ed ecco una sorta di “staffetta” con gli uomini che trascinano il nostro movimento. Qualche exploit c’è stato: non si può infatti dimenticare che Martina Trevisan pochi mesi fa ha raggiunto i quarti del Roland Garros, ma è stata una soddisfazione isolata. Proprio Trevisan comunque è attualmente la nostra migliore giocatrice; il capitano Tathiana Garbin ha giustamente convocato ragazze giovani per provare a sviluppare un gruppo che duri negli anni, ad eccezione della veterana Giulia Gatto Monticone, che può comunque avere un importante ruolo di guida. Ecco poi Jasmine Paolini, Bianca Turati e soprattutto la classe 2001 Elisabetta Cocciaretto, che già sfiora un posto nella top 100 del ranking Wta e di conseguenza potrebbe essere la nostra migliore speranza per il futuro. Ora però conta il presente: come termineranno i due giorni di Romania Italia?



