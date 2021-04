Diretta Romania Italia/ Streaming video tv: playoff 1^ giornata (BJK Cup 2021 tennis)

DIRETTA ROMANIA ITALIA: ECCO LA BILLIE JEAN KING CUP!

La prima giornata di Romania Italia scatta alle ore 14:30 (di casa nostra) di venerdì 16 aprile: la Billie Jean King Cup 2021 torna a farci compagnia, o meglio dovremmo dire che si tratta di un esordio assoluto nel mondo femminile. A dire il vero però il torneo è storico: stiamo infatti parlando della Fed Cup, che recentemente ha cambiato nome con la decisione di intitolare il trofeo alla storica giocatrice statunitense, che ha fatto tantissimo per la nascita della Wta e altro ancora. Denominazioni a parte, il contesto è noto: le azzurre scendono in campo alla Sala Polivalenta di Cluj-Napoca, la superficie è dura e i campi sono indoor. Siamo nei playoff: significa che in caso di vittoria, l’anno prossimo giocheremmo le qualificazioni per tornare nel Gruppo Mondiale ma, qualora dovessimo perdere, scenderemmo nei gruppi di interzona.

Insomma, ancora una volta la situazione del nostro movimento femminile non è delle migliori; l’ultima volta avevamo superato proprio i gironi tornando a qualificarci per i playoff, ma in precedenza la Svizzera ci aveva battute senza troppi appelli e poi avevamo perso anche contro la Russia, e in generale è inevitabile parlare di un calo. Ora, aspettando che si giochi, possiamo fare un rapido excursus su quelli che saranno i temi principali legati alla diretta di Romania Italia, con la speranza che la nostra nazionale possa farsi valere pur non partendo con i favori del pronostico; del resto però nel mondo del tennis le classifiche non hanno sempre la meglio, e dunque questa due giorni è tutta da vivere…

DIRETTA ROMANIA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE I MATCH

La diretta tv di Romania Italia, salvo variazioni di palinsesto, verrà trasmessa dalla web-tv federale SuperTennis: un appuntamento dunque in chiaro per tutti, visto che il canale si trova al numero 64 del digitale terrestre. In assenza di un televisore potrete godere del servizio di diretta streaming video visitando senza costi aggiuntivi il sito www.supertennis.tv; ricordiamo anche che il portale ufficiale della competizione è all’indirizzo www.billiejeankingcup.com, e qui vi troverete tutte le informazioni utili sui match che si disputano, con il quadro completo del tabellone con le sue varie fasi e zone.

DIRETTA ROMANIA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Romania Italia dunque ci presenta una nazionale di tennis femminile che va nuovamente in cerca di un posto al sole: sono lontani i tempi in cui le azzurre dominavano la Fed Cup, da quando la vecchia generazione ha smesso di giocare abbiamo faticato a trovare nuove tenniste in grado di tenere alto il livello e, come sappiamo, oggi sono gli uomini a tirare il nostro movimento. Qualche exploit c’è stato: non si può infatti dimenticare quella Martina Trevisan che pochi mesi fa ha raggiunto i quarti del Roland Garros, ma è stata sostanzialmente una goccia nel deserto. Oggi la nostra migliore giocatrice è lei; il capitano Tathiana Garbin ha giustamente convocato ragazze giovani per provare a sviluppare un gruppo che duri negli anni (cosa che altri Paesi hanno già iniziato a fare da tempo) ma il problema legato a Romania Italia è che le nostre avversarie hanno convocato Simona Halep, che non ha certo bisogno di presentazioni. Dunque, contando che la numero 3 Wta vincerà entrambi i singolari (salvo sorprese ovviamente), dovremo prenderci gli altri due e poi confidare nel doppio; non semplice, visto che la Halep eccelle anche qui e che la seconda singolarista rumena, sia essa Monica Niculescu o Patricia Maria Tig, ha comunque una classifica migliore di tutte le nostre ragazze.



