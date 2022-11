Diretta Romania Italia Under 20/ Streaming video tv: caccia alla continuità

DIRETTA ROMANIA ITALIA UNDER 20: TORNEO 8 NAZIONI!

Romania Italia Under 20, in diretta giovedì 17 novembre 2022 alle ore 20.00 presso lo Stadio di Arad, sarà una sfida valida per il Torneo 8 Nazioni. Reduce dalla vittoria contro il Portogallo di settembre, gli azzurrini di Nunziata sono alla ricerca di continuità. 25 convocati, tutti 2003 ad eccezione di due 2004, i centrocampisti Giacomo Faticanti della Roma e Cher Ndour del Benfica.

Convocati domenica a Osia Sotto (Bergamo), l’Italia Under 20 è partita martedì alla volta della Romania. I precedenti tra le due squadre sorridono alla formazione azzurra: tre vittorie su quattro gare. L’ultimo confronto risale a un anno fa: super vittoria della formazione di Nunziata per 7-0.

ROMANIA ITALIA UNDER 20 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Romania Italia Under 20 non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: salvo variazioni di palinsesto non ci sarà un’emittente che fornirà le immagini del match e dunque non potrete avere a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire l’evento. Per le informazioni utili sulle due nazionali e sulla partita, potrete eventualmente consultare gli account ufficiali che le due federazioni, soprattutto quella tedesca, mettono a disposizione sui social network; in particolare consigliamo le pagine di Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI ROMANIA ITALIA UNDER 20

Qualche ballottaggio da sciogliere per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Romania Italia Under 20. Partiamo dalla formazione di casa, in campo così: Borbei, Pantea, Gergely, Perianu, Amzar, Ignat, Pandele, Panoiu, Andronache, Stoica, Suciu. Passiamo adesso agli azzurrini, schierati da mister Nunziata con il 4-3-1-2: Desplanches, Zanotti, Fontanarosa, Mulacchi, Turicchia, Fazzini, Fabbian, Ndour, De Nipoti, Montevago, Nasti.

