Diretta Romania Slovacchia U21 streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per gli Europei Under 21, oggi 17 giugno 2025

DIRETTA ROMANIA SLOVACCHIA U21 (RISULTATO 0-0): ROMENI POCO INCISIVI

La Slovacchia inizia con buon piglio il match e si porta in vantaggio all’11’: bella iniziativa di Rigo che serve Obert che trova la rete con un pregevole colpo di tacco. Gol confermato dopo il controllo del VAR, anche in vantaggio la Slovacchia continua a dettare i ritmi del match e si rende pericolosa anche al 22′ con Suslov, con la Romania che fatica ad affacciarsi in avanti anche dopo il gol subito. (agg. di Fabio Belli)

ROMANIA SLOVACCHIA U21 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Tifosi e appassionati non potranno seguire su canali italiani la diretta Romania Slovacchia U21 in tv, nemmeno sotto forma di diretta streaming video.

SI COMINCIA!

È giunto il momento di cedere la parola alla diretta Romania Slovacchia U21: una partita che raccoglie sette precedenti con un quadro in equilibrio, leggermente a favore della nazionale slovacca forte di tre vittorie contro le due della Romania, dunque ci sono anche due pareggi che sono entrambi 0-0. Nell’ormai lontano 2012 Slovacchia e Romania si erano affrontate nel turno decisivo per la qualificazione agli Europei: la nazionale rumena aveva vinto 2-0 in trasferta con una doppietta di Gabriel Enache, quattro giorni dopo aveva replicato quel punteggio in casa grazie a Mihai Radut (rigore) e Lucian Filip.

L’ultima vittoria della Slovacchia corrisponde anche alla partita più recente, un’amichevole di tre anni fa: un pirotecnico 4-3 con rimonta firmata da Matus Vojtko (rigore), Marko Kelemen e Adrian Kapralik, in precedenza la Romania aveva ribaltato il vantaggio di Adam Tucny con una doppietta di Jovan Markovic e la rete di Marius Corbu. Tutto pronto adesso per una partita che come già detto sancirà il commiato dagli Europei Under 21 2025, ma permetterà a una delle due di evitare l’ultimo posto nella classifica del girone A: ci siamo davvero, la diretta Romania Slovacchia U21 ci può fare compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

ROMANIA SLOVACCHIA U21: DUE SQUADRE ELIMINATE

C’è purtroppo poco dire sulla diretta Romania Slovacchia U21 perché le due Nazionali non hanno più niente da chiedere alla partita di questa sera, martedì 17 giugno 2025 alle ore 21.00, a Bratislava per il girone A degli Europei Under 21.

Infatti sia i padroni di casa della Slovacchia sia la Romania (che formalmente è in casa) sono già state matematicamente eliminate con due sconfitte in altrettante partite disputate contro Italia e Spagna, anche se tutti gli incontri delle prime due giornate sono terminati con un solo gol di scarto.

Insomma, le due Nazionali hanno fatto discreta figura, ma non abbastanza per arrivare all’ultima giornata del girone ancora in corsa per i quarti, motivo per cui ormai c’è in palio solamente l’onore nella diretta Romania Slovacchia U21.

Questo potrebbe forse far pendere la bilancia dalla parte della Slovacchia, che giocando in casa potrebbe avere qualche motivazione in più per inseguire la vittoria e regalare un sorriso al pubblico dello stadio Tehelné pole, ma questo naturalmente ce lo potrà dire solo la diretta Romania Slovacchia U21…

PROBABILI FORMAZIONI ROMANIA SLOVACCHIA U21

Tra due squadre già eliminate, evidentemente i due c.t. potrebbero concedersi esperimenti o dare spazio a chi ha giocato meno nelle probabili formazioni per la diretta Romania Slovacchia U21. Il modulo di riferimento è comunque il 4-3-3 per Daniel Pancu, che in attacco dovrà fare a meno dello squalificato Blanuta e quindi potrebbe confermare il tridente con Popescu e Ilie ai fianchi di Munteanu, mentre a centrocampo bisogna stare attenti perché sabato Vulturar è uscito per un infortunio.

Jaroslav Kentos, commissario tecnico della Slovacchia, potrebbe a sua volta rispondere con un modulo 4-3-3, nel quale in difesa potrebbe esserci di nuovo Obert del Cagliari, mentre in attacco sarà curioso valutare quale sarà la posizione del versatile Suslov del Verona, conMarcelli che potrebbe essere di nuovo il centravanti nel cuore del tridente.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico incerto sulla carta nella diretta Romania Slovacchia U21, le quote Snai infatti indicano a 2,70 un successo rumeno e 2,35 per la vittoria slovacca. Spicca allora il pareggio, almeno perché vi farebbe vincere ben di più con una quotazione di 3,65.