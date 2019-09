DIRETTA ROMANIA SPAGNA/ Streaming video e tv: i due precedenti più prestigiosi

La storia di Romania Spagna è fatta di tanti precedenti: tuttavia ci sono solo due partite che si siano disputate nella fase finale di un grande torneo. Per la prima dobbiamo tornare al 1984, Europei nei quali la Roja aveva raggiunto la finale poi persa contro la Francia di Michel Platini: nel girone eliminatorio i rumeni erano riusciti a strappare un buon pareggio grazie al gol di Laszlo Boloni (in seguito affermato allenatore in ambito europeo) dopo che Lobo Carrasco aveva sbloccato la partita su calcio di rigore. La seconda si è invece giocata agli Europei 1996: la Spagna si era imposta con Javier Manjarin e Guillermo Amor, in mezzo era arrivato il pareggio di Florin Raducioiu. Sicuramente spicca la vittoria che la Romania ha centrato in trasferta nel 2006, con Ciprian Marica: era un’amichevole ma il risultato è stato comunque importante. In totale ci sono comunque cinque vittorie rumene contro le cinque spagnole: bilancio in equilibrio, quasi un’anomalia per la Roja che peraltro non ha mai vinto in questo Paese, e dunque potrebbe finalmente sfatare un tabù che le permetterebbe di avvicinare l’obiettivo. (agg. di Claudio Franceschini)

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Romania Spagna, che non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione e non godrà nemmeno di una diretta streaming video ufficiale; per tutte le informazioni utili potete comunque consultare il sito www.uefa.com oppure rivolgervi agli account che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolar modo Facebook e Twitter.

Romania Spagna, che verrà diretta dall’arbitro tedesco Deniz Aytekin, si gioca alle ore 20:45 di giovedì 5 settembre presso l’Arena Nationala di Bucarest: è la quinta giornata nel gruppo F delle qualificazioni agli Europei 2020, dove le Furie Rosse orfane di Luis Enrique – aveva lasciato a giugno per stare vicino alla figlia Xana, che purtroppo ha recentemente perso la lotta contro la malattia – vanno a caccia dell’ennesima vittoria che le confermerebbe a punteggio pieno, archiviando di fatto l’obiettivo. Nell’ultima di andata la Spagna potrebbe davvero fare il passo decisivo: la classifica ci dice che la Roja ha 5 punti di vantaggio sulla stessa Romania, che dunque potrebbe essere mandata a -8, e su quella Svezia che a giugno era stata battuta con un netto 3-0 al Santiago Bernabeu. La Romania invece arriva dal 4-0 di Ta’ Qali contro Malta, ma in precedenza aveva pareggiato in Norvegia; il rischio di ritrovarsi al terzo posto è concreto e la partita decisiva sarà verosimilmente quella del prossimo novembre, quando a Bucarest arriverà la Svezia. Ora, mentre aspettiamo la diretta di Romania Spagna, vediamo in che modo le due nazionali potrebbero presentarsi sul terreno di gioco nell’analisi delle probabili formazioni.

Per Romania Spagna Cosmin Contra dovrà fare a meno del terzino destro Chipciu, espulso a Malta; assenza pesante, a rimpiazzarlo dovrebbe essere Sapunaru che si sposterà a destra lasciando Nedelceanu e Cristea centrali davanti a Tatarusanu, mentre sulla corsia sinistra agirà Bancu. A centrocampo Marin e Baluta dovrebbero formare la cerniera di protezione, con una linea di trequartisti nella quale Keseru si muove centralmente supportando la prima punta Puscas – vecchia conoscenza del calcio italiano – con Maxim e Ianis Hagi (ex Fiorentina) che agiranno invece sugli esterni. Classico 4-3-3 per la Spagna di Robert Moreno: al fianco di Sergio Ramos ci sarà uno tra Unai Nunez e Mario Hermoso, in porta Arrizabalaga contende il posto a De Gea mentre Carvajal e Jordi Alba dovrebbero essere confermati sugli esterni. In mediana possibile rivedere ancora Fabian Ruiz e Parejo ai lati di Sergio Busquets, ma ci sono anche Thiago Alcantara e Saul Niguez che possono sperare in una maglia così come Dani Ceballos; Paco Alcacer o Rodrigo la probabile prima punta, Suso e Sarabia potrebbero fare i laterali nel tridente offensivo.

Secondo l’agenzia di scommesse Snai che ha stilato il pronostico per Romania Spagna, le Furie Rosse partono favorite: 1,45 la quota prevista sul segno 2 che identifica la loro vittoria, mentre per il successo dei padroni di casa il valore della vincita equivarrebbe a 7,50 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare un valore corrispondente a 4,50 volte quanto investito.



