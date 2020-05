Diretta Rosario Madonna di Fatima/ Video streaming Tv2000 13 maggio ore 21: preghiera

Pubblicità

Si rinnova all’interno della lunga emergenza coronavirus il Rosario per l’Italia, questa volta con l’aggiunta della celebrazione per la Madonna di Fatima: per questo motivo oggi mercoledì 13 maggio 2020 alle ore 21 la Conferenza Episcopale Italiana invita tutti i fedeli alla diretta videos streaming del Santo Rosario dal Santuario di Nostra Signora di Fatima a San Vittorino, Roma. A guidare il momento di preghiera ancora con l’esclusiva diretta streaming – le celebrazioni in presenza di popolo saranno permesse dal 18 maggio in poi, come siglato nell’accordo Cei-Governo dello scorso 7 maggio – sarà il vescovo di Tivoli e di Palestrina, Mauro Parmeggiani.

Dopo che lo scorso 1 maggio la Cei ha voluto organizzare l’Atto di Affidamento dell’Italia alla Madonna, torna uno degli appuntamenti più classici del mese mariano per eccellenza con la volontà di rendere anche questo momento un’occasione di preghiera eccezionale data la difficile quotidianità da ormai 3 mesi a questa parte. «Maria, Vergine di Fatima, siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori. Custodisci la nostra vita fra le tue braccia, guida tutti noi nel cammino della santità», così giusto un anno fa Papa Francesco ribadiva l’affidamento dell’intera Chiesa alla Nostra Signora di Fatima, 112 anni dopo le straordinarie apparizioni della Vergine ai tre pastorali Giacinta, Francesco e Lucia a Fatima in Portogallo.

ROSARIO PER LA MADONNA DI FATIMA: ECCO COME SEGUIRLO

Era appunto il 13 maggio 1917 quando per la prima volta la Madonna apparve ai fratellini e alla cugina Lucia investendogli di una missione che cambierà la storia della Chiesa e dell’intera umanità nel tormentato Novecento che stava per entrare nella sua fase più tremenda: ricevere i famosi “tre segreti” e soprattutto pregare il Rosario tutti i giorni per la pace nel mondo. Tanto allora come oggi, la Terra ha ancora bisogno della fede in Colui che ha annunciato di essere «la Via, la Verità e la Vita», e con l’occasione odierna la Chiesa italiana invita tutti a partecipare al Santo Rosario per celebrare la Madonna di Fatima e per chiedere una costante vicinanza alle tribolazioni quotidiane della pandemia.

«Fatima – aveva spiegato Papa Francesco nell’omelia della messa celebrata sul sagrato del Santuario mariano per il centenario delle apparizioni – è soprattutto questo manto di Luce che ci copre, qui come in qualsiasi altro luogo della Terra quando ci rifugiamo sotto la protezione della Vergine». Tv2000, InBlu Radio, Avvenire, Sir, Federazione dei settimanali cattolici e Corallo, d’intesa con la Segreteria generale della Cei, invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, in occasione della Festa della Madonna di Fatima, mercoledì 13 maggio, alle 21, per recitare il Rosario che verrà trasmesso da Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu Radio oltre che in diretta streaming Facebook sulla pagina ufficiale della Cei.



