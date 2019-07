Diretta Rossi Carambula-Seidl Waller/ Streaming video e tv: nuovo incrocio austriaco

Rossi Carambula-Seild Waller, in diretta dal Rothenbaum Stadium di Amburgo, è la partita di Beach volley maschile in programma oggi venerdì 5 luglio 2019, con fischio d’inizio fissato per le ore 15,00. Nuovo incontro italiano per gli austriaci del Beach volley in questi Mondiali maschile di Amburgo 2019: dopo aver affrontato la coppia Nicolai Lupo nella fase a gironi, Robin Seidl e Philipp Waller si troveranno di nuovo di fronte il tricolore. La posta in palio però è ben differente, visto che se pochi giorni fa ci si giocava la classifica del girone, ora in palio vi sono i pass per i tanto attesi quarti di finale della manifestazione iridata, di stanza in Germania. Non sarà quindi un match facile ma di sicuro spettacolo: anche gli azzurri infatti vorranno dire la loro , come pure gli avversari.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI BEACH VOLLEY DI AMBURGO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per l’Italia non è stata prevista una copertura media dei Mondiali di Beach volley 2019 e di conseguenza la diretta Rossi Carambula-Seidl Waller non sarà visibile in diretta tv e non sono state date indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video del match, punto di riferimento per tutti gli appassionati sarà quindi il portale ufficiale della competizione (hamburg2019.fivb.com) come pure il sito delle federazione italiana (www.federvolley.it) e i profili social associati.

DIRETTA ROSSI CARAMBULA-SEIDL WALLER: IL CONTESTO

Come detto sarà un match davvero da vivere quello di quest’oggi, visto che in palio vi è pure un biglietto per i quarti di finale del tabellone iridato. E’ poi caso curioso che la delegazione azzurra abbia già incontrato i due austriaci, che come riferito, nella fase a gruppi se la sono vista (brutta) con Nicolai e Lupo (oggi protagonisti anch’essi per gli ottavi di finale). In ogni caso però il match si annuncia spettacolare per la caratura dei nomi chiamati in causa e per quanto hanno finora messo in campo ad Amburgo. Dagli azzurri che pure sono arrivati nella città tedesca solo con wild card e convocazione last minute, agli austriaci che pure hanno sofferto un poco di più alla vigilia. Non scordiamo infatti che Seidl e Waller hanno dovuto passare per il torneo continentale Cev di qualificazione, brillantemente superato col terzo piazzamento, davanti a Heidric e Gerson, ma alle spalle di Perusic-Schweiner e Hudyakov-Velichko. Insomma sono parecchi i fattori che renderanno questo incontro davvero speciale: il campo però che cosa ci dirà?



