Diretta Rovigo Padova/ Streaming video Rai 2: la finale scudetto di rugby (oggi 28 maggio)

DIRETTA ROVIGO PADOVA: DERBY VENETO IN FINALE PER LO SCUDETTO DEL RUGBY

Rovigo Padova, diretta dall’arbitro Gianluca Gnecchi alle ore 21.00 di questa sera, domenica 28 maggio 2023, si giocherà allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma e sarà la finale scudetto del Top 10 di rugby che assegnerà il titolo di campioni d’Italia della palla ovale. Come vedremo, ci sarà anche una nobile ribalta televisiva per impreziosire la diretta di Rovigo Padova, questo classico derby veneto che ha fatto la storia del rugby italiano e che oggi si arricchirà di un nuovo capitolo di enorme significato.

Infatti il Petrarca Padova ha vinto 14 scudetti nella propria storia, mentre il Rugby Rovigo Delta è arrivato a quota 13: i patavini puntano a consolidare questo loro vantaggio e soprattutto a completare un 2023 già impreziosito per il Petrarca Padova dalla vittoria della Coppa Italia, mentre per Rovigo c’è naturalmente l’occasione di operare l’aggancio ai cugini. Dopo l’interruzione per Covid nel 2020, lo scudetto 2021 è andato a Rovigo e quello 2022 a Padova: oggi potremmo considerarla una sorta di “bella”, che cosa ci dirà la diretta di Rovigo Padova?

DIRETTA ROVIGO PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE

Notizia eccezionale per tifosi e appassionati di rugby, la finale scudetto sarà visibile in chiaro per tutti su un canale generalista, infatti la diretta tv di Rovigo Padova sarà garantita stasera su Rai Due, naturalmente al tasto numero 2 del telecomando.

Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Rovigo Padova, tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. La telecronaca sarà di Andrea Fusco con il commento tecnico di Andrea Gritti, mentre Armando Palanza sarà l’inviato da bordo campo.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI ROVIGO PADOVA

DIRETTA ROVIGO PADOVA: RISULTATI E CONTESTO

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Rovigo Padova, può naturalmente essere molto interessante analizzare come le due società venete siano arrivate alla finale che assegnerà lo scudetto 2022-2023 del rugby italiano. La superiorità era apparsa piuttosto netta già in stagione regolare, quando Rovigo ha chiuso al primo posto con 71 punti, frutto di quattordici vittorie e quattro sconfitte, mentre i cugini del Petrarca Padova sono arrivati secondi a quota 66 punti, in questo caso in virtù di dodici vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte, Gli scontri diretti hanno sempre sorriso alla squadra di casa: 23-15 a Padova all’andata, 34-27 al ritorno a Rovigo.

Di conseguenza, Rovigo e Padova sono state le due teste di serie nelle semifinali che hanno aperto i playoff a quattro. Rovigo ha però rischiato più del previsto contro il Colorno, quarto in classifica, con una sconfitta esterna per 19-14 all’andata ribaltata con il 21-15 dei rodigini nella partita di ritorno. Più equilibrata sulla carta doveva essere la semifinale tra il Petrarca Padova e il Valorugby terzo in classifica, ma i patavini hanno vinto per 17-22 già l’andata a Reggio Emilia, per poi trionfare per 34-16 al ritorno a Padova. Oggi però ci si gioca lo scudetto in una partita secca: che cosa ci dirà la diretta di Rovigo Padova?

