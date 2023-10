DIRETTA/ Rublev Hurkacz (risultato 0-0) video streaming tv: in campo! (finale Atp Shanghai 2023, 15 ottobre)

DIRETTA RUBLEV HURKACZ (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Tutto è pronto per dare il via alla diretta di Rublev Hurkacz, la finale del torneo Atp Shanghai 2023 che dovrà incoronare l’erede di Daniil Medvedev, che è rimasto per addirittura quattro anni nei panni del detentore del titolo del Masters 1000 cinese. Infatti, nel 2019 Medvedev si impose con un perentorio 6-4, 6-1 nella finale di Shanghai contro il tedesco Alexander Zverev, che in semifinale aveva eliminato il nostro Matteo Berrettini. Sia per Andrey Rubnlev, sia per Hubert Hurkacz questa sarebbe la seconda vittoria in carriera in un Masters 1000.

Per il polacco il precedente risale a Miami 2021 contro Jannik Sinner, mentre il russo ha vinto quest’anno a Montecarlo battendo in finale il danese Holger Rune. Quanto all’albo d’oro di Shanghai, la storia è breve perché dal 2009 al 2019 compresi sono undici edizioni, con quattro vittorie di Novak Djokovic, tre di Andy Murray, due di Roger Federer e una a testa per Nikolay Davidenko e Daniil Medvedev, per cui Rublev potrebbe essere il terzo vincitore russo. Il verdetto però lo darà il campo: inizia la diretta di Rublev Hurkacz! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA RUBLEV HURKACZ, ATP SHANGHAI 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE

La diretta tv della finale Rublev Hurkacz per il torneo Atp Shanghai 2023 è trasmessa dalla televisione satellitare, perciò è un appuntamento riservato agli abbonati ai canali di Sky Sport, anche con l’opzione della diretta streaming video attivabile grazie all’applicazione Sky Go. Inoltre sul sito ufficiale rolexshanghaimasters.com, disponibile anche nella versione inglese, troverete tutte le informazioni utili sul torneo, come il calendario quotidiano degli incontri e il tabellone.

RUBLEV HURKACZ: FINALE A SHANGHAI!

DIRETTA RUBLEV HURKACZ, FINALE ATP SHANGHAI 2023: RISULTATI E CONTESTO

Per presentare la diretta di Rublev Hurkacz, attesa finale del torneo Atp Shanghai 2023, che ci ha riservato molte sorprese ma infine si conclude con una finale comunque di alto livello, possiamo notare che Andrey Rublev a questo punto sarebbe sulla carta il favorito. In stagione ha già vinto il Masters 1000 di Montecarlo ad aprile, il suo livello è sempre molto alto sebbene gli manchi ancora la prima finale Slam, mentre nei Masters 1000 non raggiungeva finali dal 2021 (Montecarlo e Cincinnati) prima del successo nel Principato. L’obiettivo a questo punto è chiarissimo: fare il bis in Cina, per rendere ancora più nobile il proprio 2023, verso le Finals a Torino.

Dall’altra parte, il polacco Hubert Hurkacz vivrà il proprio ritorno in una finale Masters 1000 dopo quella vinta a Miami 2021 contro il nostro Jannik Sinner e quella invece persa a Montreal 2022 al cospetto dello spagnolo Pablo Carreño Busta: una volta all’anno il polacco ci arriva, vediamo se Shanghai gli restituirà anche il successo finale, che a questo livello gli manca ormai da ben due anni e mezzo, mentre in assoluto gli manca da Marsiglia, ad inizio 2023. Che cosa dunque saprà offrirci la diretta di Rublev Hurkacz?











