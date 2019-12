Diretta Ruiz Joshua/ Streaming video DAZN: pugilato per 4 titoli mondiali! (Boxe)

Ruiz Joshua, in diretta oggi dal ring di Diriyah in Arabia Saudita, è l’incontro di boxe per il titolo dei pesi supermassimi, in programma oggi, sabato 7 dicembre: il via dovrebbe venir dato incontro alle ore 21,45 secondo il fuso orario italiano. I riflettori si accendono sulla grande boxe e su un incontro di primo livello, che gli appassionati attendevano da mesi di poter assistere. Oggi sul tappeto infatti salirà Anthony Joshua, campionissimo inglese, che proverà a riprendersi tutto quello che Andy Ruiz, pugile statunitense (ma di origini messicane) gli ha tolto in un incontro quasi fortuito occorso lo scorso giugno e dunque i titoli mondiali IBF, WBA, WBO e IBO. Un bottino dunque che vale moltissimo, specie per il campione britannico che certo ha preparato la sua rivincita contro Andy Ruiz Jr con grande attenzione. Troppa infatti è stata l’onta di venir messo KOsul ring da pugile che solo sei mesi fa pareva a dir poco fuori forma sul palcoscenico del Madison Squadre Garden: è tempo dunque di vendicarsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV. COME SEGUIRE RUIZ JOSHUA

Per la gioia degli appassionati di boxe, ricordiamo che la diretta Ruiz Joshua di questa sera sarà visibile non in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video tramite la piattaforma a pagamento di DAZN.

DIRETTA RUIZ JOSHUA : IL PRECEDENTE

Come detto prima, la diretta di questa sera tra Ruiz e Joshua sarà di fatto la rivincita della sfida che ha visto lo statunitense vincere tra le mura del Madison Square Garden solo sei mesi fa. La scena è ancora impressa nella mente di molti. Con un colpo fortuito infatti Andy Ruiz aveva costretto al KO tecnico il campionissimo inglese, che dunque in un colpo solo aveva perso tutti i suoi titoli mondiali WBA, IBF, WBO e IBO. E dire che l’intera vicenda suona quanto meno curiosa: in origine infatti non era nemmeno Ruiz il rivale designato per tale scontro, occorso il giugno scorso. In origine infatti Joshua avrebbe dovuto difendere i suoi tanti titoli contro l’imbattuto sfidante Jarren Miller, il quale però fu necessario sostituire dopo aver fallito un test antidoping. Con i biglietti per l’incontro già venduti, urgeva trovare un vice del pugile di Brooklyn, ma le prime scelte come Luis Ortiz declinarono l’invito. Fu invece lo stesso Ruiz a presentarsi come sfidante sulla pubblica piazza e ad approdare sul ring newyorchese. L’epilogo è ben noto: chissà che succederà questa notte sul ring!



