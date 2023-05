Diretta Rune Medvedev/ Finale Internazionali d’Italia 2023 Roma streaming video tv

DIRETTA RUNE MEDVEDEV FINALE INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: PER IL TITOLO!

Rune Medvedev è la finale degli Internazionali d’Italia 2023 Roma: l’appuntamento al Foro Italico è alle ore 16:00 di domenica 22 maggio. Un grande spettacolo: purtroppo non possiamo parlare (ancora una volta) di italiani in campo nell’atto conclusivo del “nostro” torneo, ma la finale degli Internazionali d’Italia 2023 Roma è sicuramente un grande momento di tennis e dunque è giusto celebrarlo e seguirlo. Da una parte l’ancora giovanissimo Holger Rune, che sta facendo passi da gigante: terza finale in stagione e seconda in un Masters 1000, dopo quella persa contro Andrey Rublev a Montecarlo.

Dall’altra il campione Daniil Medvedev, che addirittura nel 2023 ha giocato cinque finali vincendone quattro: per lui questo potrebbe essere il sesto Masters 1000 in bacheca e, in generale, il titolo numero 20 di una carriera che è già straordinaria così, ma che naturalmente nei prossimi anni potrebbe portarlo ad avere numeri e aura molto simili a quelli di chi lo ha preceduto. Non resta che aspettare che la diretta di Rune Medvedev prenda il via; aspettando il momento in cui la finale degli Internazionali d’Italia 2023 Roma si giocherà, facciamo qualche altra rapida analisi circa i temi principali che potrebbero emergere da questo match.

DIRETTA RUNE MEDVEDEV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DEGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA

Per le informazioni sulla diretta tv di Rune Medvedev, finale degli Internazionali d’Italia 2023 Roma, bisogna ricordare che il torneo maschile è sempre in programma sulla televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) ma anche Sky Sport Uno (201), con la possibilità di seguire i match in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Va poi aggiunto che anche l’atto conclusivo del torneo sarà in chiaro: appuntamento per tutti su Italia 1, con la relativa diretta streaming video che sarà garantita dal portale Mediaset Infinity, una piattaforma cui potrete sottoscrivere un abbonamento, oppure semplicemente sul sito di Mediaset Play.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Sarà dunque Rune Medvedev la finale degli Internazionali d’Italia 2023 Roma. Il match è interessante: certamente Medvedev parte con i favori del pronostico, anche perché di lui si è sempre detto che il limite al Foro Italico sarebbe stato quello di non avere un grande feeling con la terra rossa. Invece nella nostra capitale il russo ha domato anche questa superficie: lo ha dimostrato battendo in semifinale uno come Stefanos Tsitsipas, e quindi possiamo dire che le grandi qualità abbiano permesso a Medvedev di fare un passo ulteriore, anche se poi potremo accettare che sulla terra vincerà meno che sul duro.

Rune sembra decisamente più pronto a giocarsela sul rosso, almeno sulla carta; è poi vero che l’unico Masters 1000 in bacheca lo ha vinto sul campo indoor di Parigi-Bercy, ma d’altronde stiamo parlando di un tennista che ha compiuto 20 anni soltanto 23 giorni fa e dunque ha tutto il tempo di affinarsi su qualunque tipo di superficie. Per il momento, con buona pace del nostro Jannik Sinner, il danese appare il rivale più accreditato per creare una rivalità con Carlos Alcaraz, di cui è anche coetaneo; al netto di questo, vincere gli Internazionali d’Italia 2023 Roma sarebbe un altro grande passo per la carriera…











