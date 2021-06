Diretta/ Russia Danimarca streaming video e tv: sfida decisiva (Euro 2020)

DIRETTA RUSSIA DANIMARCA: IN BALLO LA QUALIFICAZIONE

Russia Danimarca, in diretta lunedì 21 giugno 2021 alle ore 21.00 presso il Parken Stadium di Copenaghen, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Euro 2020. Sfida decisiva tra due squadre che hanno bisogno di punti per la qualificazione. E’ quasi disperata la situazione della Danimarca, che ha vissuto l’appuntamento di questo Europeo con il dramma di Christian Eriksen, che ha rischiato la vita per un malore nella prima partita contro la Finlandia. I danesi poi nonostante una prestazione brillante sono stati sconfitta anche dal Belgio e a quota 0 punti hanno molte poche speranze di passare il turno, potrebbe anche non bastare una goleada contro una Russia che rappresenta comunque un osso duro.

Dopo la brutta prestazione all’esordio contro il Belgio gli uomini di Cherchesov hanno saputo reagire e hanno vinto di misura, grazie a un gol dell’atalantino Miranchuk, una partita molto difficile contro la Finlandia. Un pareggio potrebbe addirittura regalare ai russi il secondo posto, in base alle notizie che arriveranno dall’altra sfida tra Finlandia e Belgio, ma sicuramente Dzyuba e compagni preferiranno non rischiare per prendersi un secondo posto che garantirebbe al 100% la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2020.

DIRETTA RUSSIA DANIMARCA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Russia Danimarca, e vale per tutte le partite degli Europei 2020, sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: è infatti Sky che si occupa dell’intera programmazione del torneo, dunque gli abbonati avranno accesso alle immagini attraverso il loro decoder e, in assenza di un televisore, potranno seguire il match anche grazie al servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivabile con l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI RUSSIA DANIMARCA

Le probabili formazioni della sfida tra Russia e Danimarca presso il Parken Stadium di Copenaghen. I russi allenati da Stanislav Cherchesov scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Safonov; Barinov, Diveev, Dzhikiya; M.Fernandes, Ozdoev, Zobnin, Karavaev; Al. Miranchuck, Golovin; Dzyuba. Risponderà la formazione danese guidata in panchina da Kasper Hjulmand con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Mahele; Delaney, Højbjerg, Damsgaard; Braithwaite, Cornelius, Poulsen.

RUSSIA DANIMARCA QUOTE E PRONOSTICO DELLA PARTITA: CHI È LA FAVORITA?

Per un pronostico su Russia Danimarca possiamo contare sulle quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai per questa sfida di Euro 2020: vale 4,75 il segno 1 su cui puntare per la vittoria della nazionale nordica, mentre per il segno X che identifica il pareggio abbiamo un valore che ammonta a 3,90 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno 2, che è quello da giocare per l’affermazione dei belgi, porta in dote una vincita corrispondente a 1,93 volte la cifra investita con questo bookmaker.

