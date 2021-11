DIRETTA RUSSIA ITALIA/ Video streaming tv: parola a coach Meo Sacchetti (basket)

DIRETTA RUSSIA ITALIA: PARLA SACCHETTI

Si avvicina il momento di Russia Italia che apre il percorso nelle qualificazioni ai Mondiali 2023 di basket, e allora giustamente possiamo andare a riportare le dichiarazioni che Meo Sacchetti aveva rilasciato nel momento delle convocazioni, pochi giorni fa. Parlando al sito della nostra federazione, il coach della nazionale ha espresso tutta la voglia di ricominciare a giocare, sottolineando che la striscia magica dell’estate non si è esaurita: “La gente ha voglia di azzurro e noi abbiamo ancora fame di vittorie” ha esplicitato, aggiungendo che partecipare nuovamente ai Mondiali di basket significherebbe attestarsi su un livello che l’Italia merita. Non solo: arrivare alla fase finale del Mondiale vorrebbe dire potersi giocare nuovamente le Olimpiadi, “un traguardo pazzesco”.

Spagna Argentina (95-75), basket video Mondiali/ Trionfo Scariolo, Rubio MVP

Riguardo i convocati, Sacchetti ha parlato di un gruppo giovane e di prospettiva, con l’inserimento di alcuni ragazzi cui far fare esperienza internazionale; “il ricambio generazionale è in pieno svolgimento e noi abbiamo il dovere di lavorare su questa traccia”. Sacchetti ha poi chiuso augurandosi che il pubblico possa riempire il Mediolanum Forum – dove si giocherà la partita contro l’Olanda – anche per anticipare l’atmosfera che accoglierà nuovamente l’Italia per l’estate 2022, quando saranno di stanza gli Europei di basket. (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI MONDIALI BASKET 2019/ Diretta live score: sarà Spagna Argentina in finale!

DIRETTA RUSSIA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Al momento non è ancora definita ufficialmente una diretta tv di Russia Italia: la nostra federazione stava infatti valutando la possibilità di concedere i diritti per la trasmissione televisiva a qualche emittente. Nel frattempo però gli appassionati non resteranno a bocca asciutta: infatti, la partita sarà disponibile in diretta streaming video su livebasketball.tv, emittente della FIBA per accedere alla quale sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o comunque pagare una quota per seguire il match, ovviamente su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

Risultati Mondiali basket 2019/ Quarti: l'Australia regola la Repubblica Ceca!

RUSSIA ITALIA: INIZIANO LE QUALIFICAZIONI MONDIALI!

Russia Italia è in diretta alle ore 17:00 di venerdì 26 novembre (le 19:00 locali) presso il Yubileyny Sport Complex di San Pietroburgo: inizia da qui il cammino azzurro nelle qualificazioni ai Mondiali 2023 di basket maschile. La nazionale di Meo Sacchetti, reduce da un’estate che comunque vada rimarrà storica, riprende la sua marcia nel tentativo di strappare un pass per la fase finale di una competizione che da tempo non ci vede straordinari protagonisti, e che per la prima volta sarà disputata in modo itinerante (le sedi saranno Giappone, Indonesia e Filippine).

Il girone non dovrebbe essere particolarmente complesso, anche perché secondo la formula si qualificano le prime tre che poi andranno a giocare un’altra fase; naturalmente quella contro la Russia è la partita più impegnativa, poi in questa finestra autunnale giocheremo contro l’Olanda per tornare in campo a febbraio e sfidare due volte consecutive l’Islanda. Vedremo intanto come andranno le cose nella diretta di Russia Italia, aspettando la quale possiamo fare qualche valutazione sui temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA RUSSIA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Russia Italia ci presenta dunque una partita complessa, sicuramente la più difficile nel cammino delle qualificazioni ai Mondiali 2023. Gli azzurri, come abbiamo detto, hanno onorato gli scorsi mesi qualificandosi alle Olimpiadi dopo 17 anni e lo hanno fatto battendo la Serbia a Belgrado, poi tutto sommato hanno tenuto botta a Tokyo cedendo solo ai quarti contro la Francia. Una sconfitta onorevole contro una nazionale che aveva già battuto gli Stati Uniti, e che poi ha conquistato la medaglia d’argento.

Per il momento il cammino verso la fase finale dei Mondiali è certamente di un livello inferiore, anche perché bisogna sempre ricordare che le modifiche ai calendari volute dalla FIBA impediscono ai giocatori di NBA ed Eurolega (in questo secondo caso, salvo eccezioni) di partecipare alle partite delle qualificazioni, cosa che come abbiamo già visto con il percorso verso gli Europei gettava qualche ombra sull’intera struttura della competizione. Sia come sia, tra poco a San Pietroburgo sarà il momento della palla a due di Russia Italia, e allora noi non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà sul parquet…



© RIPRODUZIONE RISERVATA