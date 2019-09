Diretta Russia Slovenia/ Streaming video tv: Sammelvuo contro Giuliani (volley)

Russia Slovenia, in diretta dal Dvorana Center Stozice di Lubiana, è la partita di volley maschile in programma oggi lunedi 23 settembre 2019, con fischio d’inizio previsto per le ore 20,30. Si accende oggi il tabellone dei quarti di finale degli Europei di volley maschile 2019 e con la diretta tra Russia e Slovenia, di questa sera, si consuma certo una delle sfide più attese, dove la squadra del ct Sammelvuo, tra le prime candidate a vincere il titolo continentale, se la vedrà contro l’ostica formazione del ct italiano Alberto Giuliani. Già sulla carta capiamo che ci attende una sfida quanto mai bollente, dove pure non mancheranno i protagonisti ben noti: ci riferiamo ad esempio ai giocatori sloveni Tine Urnaut e Klemen Cebulj, che a lungo hanno militato anche nel primo campionato italiano per club.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Russia Slovenia non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese: la partita infatti non fa parte del nostro palinsesto e questo significa che per seguirla non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Tuttavia, per tutte le informazioni utili potrete fare riferimento al portale www.cev.lu che è quello della federazione internazionale di volley, così come alle pagine che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

DIRETTA RUSSIA SLOVENIA: IL CONTESTO

Prima di dare la parola al campo per la diretta tra Russia e Slovenia, certo dobbiamo anche ricordare come le due nazionali sono arrivate a giocarsi questa sera questo bollente quarto di finale per gli europei di volley maschile 2019. Partendo quindi alla formazione del ct Sammelvuo, tra le più ostiche nel tabellone generale della manifestazione, ecco che ricordiamo la prima posizione nel girone C della prima fase, ottenuta a punteggio pieno e cedendo appena due set agli avversari. Agli ottavi poi i russi hanno avuto la meglio sulla Grecia con un netto 3-0 e quindi hanno la possibilità di rincontrare nuovamente la Slovenia. Pure la squadra del ct Giuliani infatti faceva parte del girone C nella fase a gruppi, e pure l’incrocio di oggi non si tratta certo di un caso se controlliamo anche gli altri incontri di questi quarti di finale. Tornando ai primi risultati, ecco che la Slovenia quindi qui si confermò come seconda forza del gruppo, alle spalle proprio della Russia, con cui incassò il secondo KO di questa fase preliminare (la prima sconfitta fu con la Macedonia del Nord). Ricordiamo poi che ai quarti la Slovenia giocò contro la Bulgaria, sconfiggendola per 3-1 e conquistato così il re-match coi russi ai quarti di finale degli Europei.



