Diretta Ruud Alcaraz/ Finale Us Open 2022 streaming video tv: chi vince il titolo?

DIRETTA RUUD ALCARAZ: LA FINALE DEGLI US OPEN 2022!

Ruud Alcaraz è la finale degli Us Open 2022: l’appuntamento, in diretta da Flushing Meadows a New York, è alle ore 22:00 (italiane) di domenica 11 settembre. Una finale inedita, che vale anche un altro traguardo importante: il numero 1 del ranking Atp, perché a questo punto chi vincerà match e titolo si prenderà anche la vetta della classifica mondiale, scalzando Daniil Medvedev che non è riuscito a difendere il successo dello scorso anno. Difficile stabilire quello che succederà, e chi potrebbe essere il vincitore degli Us Open 2022.

Diretta/ Swiatek Jabeur (risultato 6-2; 7-6): la finale va alla numero 1!

Forse Carlos Alcaraz parte leggermente favorito, ma dall’altra parte Casper Ruud è già stato in una finale Slam (e non troppo tempo fa, anzi) e quell’esperienza al Roland Garros potrebbe certamente averlo reso più consapevole anche dal punto di vista della gestione del match. Vedremo: adesso, mentre aspettiamo che la diretta di Ruud Alcaraz prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione su come potrebbe andare la finale degli Us Open 2022, anche se come già detto ipotizzare il vincitore dello Slam di Flushing Meadows è francamente molto complicato…

Diretta Us Open 2022/ Streaming video tv: via alle semifinali maschili!

DIRETTA RUUD ALCARAZ US OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE

La diretta tv di Ruud Alcaraz, finale degli Us Open 2022 è affidata a Eurosport: l’emittente mette a disposizione due canali (l’altro è Eurosport 2, visibile al numero 211 del decoder satellitare e dunque riservato agli abbonati) ma chiaramente trattandosi questa sera di un solo match dovrete visitare il canale principale, disponibile anche sul digitale terrestre. In assenza di un televisore potrete seguire il torneo di tennis anche in diretta streaming video: Eurosport infatti fa parte del pacchetto DAZN, i cui clienti potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia collegata a internet.

Diretta Us Open 2022/ Streaming video tv: si giocano le semifinali femminili (tennis)

DIRETTA RUUD ALCARAZ: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento di Ruud Alcaraz, la finale degli Us Open 2022. Il numero 1 del ranking Atp è chiaramente un surplus, ma importantissimo: Ruud potrebbe diventare il primo norvegese di sempre a raggiungere questo traguardo, Alcaraz lo centrerebbe a 19 anni e mezzo battendo un bel po’ di record di precocità, in tal senso facendo anche meglio di quel Rafa Nadal che, rimasto in corsa fino alla sua eliminazione per mano di Frances Tiafoe, lo aveva timbrato nel 2008 (a 22 anni) dopo quella straordinaria finale di Wimbledon.

La finale degli Us Open 2022 sarà una piacevole novità: qualche dato ci dice che Ruud è insieme a Nadal l’unico giocatore che nell’anno in corso abbia timbrato due finali Slam (l’altra appunto al Roland Garros, persa contro Rafa) mentre Alcaraz dopo un anno splendido in cui ha vinto tanto è riuscito finalmente a superare l’ostacolo dei Major, e non è un caso che stavolta abbia portato a casa due battaglie al quinto set contro (purtroppo) Jannik Sinner e il già citato Tiafoe. Adesso, mettiamoci comodi: la diretta di Ruud Alcaraz, finale degli Us Open 2022, comincerà davvero tra poco…

© RIPRODUZIONE RISERVATA