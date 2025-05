DIRETTA RUUD DRAPER: LA FINALE DEL MADRID OPEN 2025

Certamente a inizio torneo non era l’epilogo più atteso, tuttavia la diretta Ruud Draper ci offrirà comunque una finale molto intrigante per il Madrid Open 2025, un appuntamento fissato alle ore 18.30 oggi, domenica 4 maggio. Fra ritiri e qualche eliminazione precoce, dobbiamo dire che il norvegese Casper Ruud e il britannico Jack Draper sono stati i migliori alla Caja Magica e allora è giusto che siano solo a giocarsi il titolo del secondo Masters 1000 sulla terra rossa, prima di passare a Roma per completare il canonico tris.

Certo, noi avremmo sperato che ci fosse Lorenzo Musetti, però Jack Draper è stato spietato con gli italiani in questi giorni e dopo avere sconfitto Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, ha riservato lo stesso trattamento anche a colui che comunque entrerà nella top 10 del ranking mondiale da lunedì. Classifica alla mano, Draper sarebbe anche il favorito, ma naturalmente c’è grande curiosità per capire se questo potrà essere il definitivo ritorno al top di Casper Ruud, un tennista che in carriera vanta già tre finali Slam. Insomma, non sarà affatto in tono minore la diretta Ruud Draper…

RUUD DRAPER IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE

Sarà naturalmente per gli abbonati Sky Sport la diretta Ruud Draper in tv, con l’aggiunta dei servizi di Sky Go e Now Tv se vorrete avvalervi della diretta streaming video.

DIRETTA RUUD DRAPER: GLI ORIZZONTI DEI DUE FINALISTI

Ecco allora che la diretta Ruud Draper potrebbe mettere in primo piano il norvegese nella finale Madrid Open 2025. Infatti Casper Ruud nel 2022 raggiunse le finali del Roland Garros, degli Us Open e delle ATP Finals, alle quali aggiunse nel 2023 un’altra finale al Roland Garros: certo, furono quattro sconfitte, ma indiscutibilmente era diventato uno dei tennisti top al mondo, gratificato anche dal numero 2 del ranking mondiale. Poi è iniziato il calo e quindi adesso siamo curiosi di scoprire se Ruud potrà tornare ai vertici assoluti, magari iniziando da quello che sarebbe il primo successo in un Masters 1000 in carriera.

Classe 1998 Ruud, è invece del 2001 Jack Draper, che come primo grande acuto della carriera vanta le semifinali degli Us Open 2024, mentre quest’anno ha già vinto Indian Wells. La crescita quindi è molto evidente e adesso arriva anche il primo risultato di livello assoluto sulla terra rossa, un dato molto significativo se si pensa ad esempio che al Roland Garros Draper non ha ancora mai vinto nemmeno una partita in carriera. Da questo punto di vista potrebbe essere favorito il norvegese, ma naturalmente sarà il campo a dirci la verità sulla diretta Ruud Draper…