Diretta Ryder Cup 2023/ Streaming video Rai: Europa vs Usa, 1^ giornata (oggi venerdì 29 settembre)

DIRETTA RYDER CUP 2023: SIAMO A ROMA!

La diretta della Ryder Cup 2023 inizia a farci compagnia dalle ore 7:30 di venerdì 29 settembre: è una data storica, perché per la prima volta di sempre questa competizione di golf si svolge in Italia. Per la precisione siamo al Marco Simone Gold and Country Club di Guidonia Montecello, in provincia di Roma: dunque, particolare attenzione da parte nostra. La Ryder Cyp viene disputata su base biennale (l’anno è tornato dispari perchè nel 2020 non si è gareggiato), tra Stati Uniti e Europa; si giocano sfide sia singole che a coppie, ciascuna vittoria vale un punto mentre il pareggio ne porta in dote mezzo. I punti totali a disposizione sono 28: per vincere la Ryder Cup dunque ne servono 14 e mezzo.

Rispetto a questo va tuttavia fatta una specifica: in caso di parità (dunque 14-14), il titolo viene riassegnato alla squadra detentrice. In questo caso gli Usa, che due anni fa si erano imposti per 19-9 capitanati da Steve Stricker. Sarà allora interessantissimo scoprire cosa succederà nella diretta della Ryder Cup 2023; oggi, il primo giorno, si disputano quattro incontri four-ball e il risultato utilizzato è il migliore dei due giocatori, poi nel pomeriggio i foursome cioè con colpi alternati tra i giocatori. Noi aspettiamo che si cominci, non vediamo l’ora di assistere alla Rdyer Cup 2023…

DIRETTA RYDER CUP 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

È un doppio appuntamento quello con la diretta tv della Ryder Cup 2023: per l’edizione che si disputa in Italia avremo una messa in onda in chiaro su Rai Sport (numero 57 del telecomando) che coprirà integralmente l’evento allo stesso modo dei canali della televisione satellitare (qui per gli abbonati) impreziositi dai commenti da studio pre e post giornata. Ricordiamo anche che la Ryder Cup 2023 si potrà seguire anche in diretta streaming video: avrete a disposizione il sito di Rai Play e la sua relativa app, per i clienti Sky invece si potrà attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA RYDER CUP 2023 SU RAIPLAY

DIRETTA RYDER CUP 2023: RISULTATI E CONTESTO

Aspettando la diretta della Ryder Cup 2023, andiamo ad analizzare meglio l’edizione di Roma. L’Europa, sotto 15-28 nell’albo d’oro, è capitanata da Luke Donald: prende il posto di Henrik Stenson che ha accettato l’invito al Liv Tour che è concorrente di PGA Tour e DP World Tour, e dunque è stato rimosso. Tra i suoi compagni di squadra, spiccano come vice Edoardo e Francesco Molinari (il primo già scelto da Stenson e confermato) e poi ancora Nicolas Colsaerts e José Maria Olazabal; inoltre Thomas Bjorn, che come capitano ha condotto l’Europa alla vittoria della Ryder Cup nel 2018.

Il capitano degli Usa è invece Zach Johnson; come vice il già citato Stricker e poi Davis Love III (vincitore nel 2016), Jim Furyk (sconfitto cinque anni fa da Bjorn), Fred Coples e Stewart Cink. I giocatori in totale sono 12 per ogni squadra; i primi otto secondo gli specifici ranking e dunque “oggettivi”, gli altri invece scelti dal capitano. A tale proposito va detto che per l’Europa sono presenti anche due big come Rory McIlroy e Justine Rose, negli Stati Uniti abbiamo invece, soprattutto, il nome di Jordan Spieth. Staremo a vedere cosa succederà nella diretta della Ryder Cup 2023…











