Diretta Ryder Cup 2023/ Streaming video Rai: Europa vs Usa, 2^ giornata (oggi sabato 30 settembre)

La diretta della Ryder Cup 2023 sarà protagonista fin dalle ore 7.30 del mattino anche oggi, sabato 30 settembre: stiamo per vivere la seconda giornata della storica prima volta di sempre in Italia della leggendaria competizione di golf. Siamo a Roma, oppure per la precisione al Marco Simone Gold and Country Club di Guidonia Montecelio, appunto in provincia di Roma: dunque, particolare attenzione da parte nostra, anche per l’eccellente copertura mediatica con la diretta Ryder Cup 2023 che sarà garantita sia dalla Rai sia da Sky e tante iniziative, anche nel centro di Roma, per portare il golf nel cuore della Città Eterna.

Dal punto di vista più strettamente sportivo, ricordiamo che la Ryder Cyp si disputa su base biennale: l’anno è tornato dispari perchè nel 2020 non si è gareggiato a causa del Covid con slittamento al 2021 e di conseguenza Roma che doveva ospitare questo evento nel 2022 lo sta facendo invece in questi giorni. Inizialmente era il duello fra Gran Bretagna e Usa, poi la selezione britannica fu allargata prima all’Irlanda e dal 1979 all’intera Europa, per cui eccoci pronti a seguire la seconda giornata di Europa vs Usa. L’Europa è capitanata da Luke Donald: tra i vice ci sono Edoardo e Francesco Molinari (il primo già scelto da Stenson e confermato) oltre a Nicolas Colsaerts, José Maria Olazabal e Thomas Bjorn, che come capitano ha condotto l’Europa alla vittoria della Ryder Cup nel 2018. Nessun italiano però è presente tra coloro che effettivamente giocano, ma questo nulla toglie al fascino della diretta Ryder Cup 2023…

DIRETTA RYDER CUP 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

Doppio appuntamento con la diretta tv della Ryder Cup 2023 in Italia: avremo sia la messa in onda in chiaro su Rai Sport (numero 57 del telecomando) sia sui canali della televisione satellitare per gli abbonati di Sky Sport, entrambe copriranno integralmente l’evento. Ricordiamo pure che la Ryder Cup 2023 si potrà seguire anche in diretta streaming video: avrete a disposizione il sito di Rai Play e la sua relativa app, per i clienti Sky invece si potrà attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA RYDER CUP 2023 SU RAIPLAY

DIRETTA RYDER CUP 2023: RISULTATI E CONTESTO

Aspettando la diretta della Ryder Cup 2023, andiamo ad analizzare meglio l’edizione di Roma. Si giocano sfide sia singole sia a coppie, ciascuna vittoria vale un punto mentre il pareggio ne porta in dote mezzo. I punti totali a disposizione sono 28: per vincere la Ryder Cup dunque ne servono 14 e mezzo. In caso di parità sul 14-14, invece, il titolo viene riassegnato alla squadra detentrice. In questo caso gli Usa, che due anni fa si erano imposti per 19-9. Oggi assisteremo a una giornata molto simile a quella di ieri, infatti ci attendono quattro incontri four-ball e quattro incontri foursome, mentre domani avremo dodici incontri singoli.

Ricordiamo che gli incontri four-ball (letteralmente “quattro palle”) saranno al mattino al Marco Simone Gold and Country Club di Guidonia Montecelio per la diretta della Ryder Cup 2023 e in essi si utilizzerà il risultato migliore dei due giocatori, mentre poi avremo gli incontri foursome (che prevedono colpi alternati tra i due giocatori) al pomeriggio. Abbiamo parlato dell’Europa, ricordiamo che il capitano degli Usa è invece Zach Johnson; come vice ha Steve Stricker (trionfatore due anni fa), e poi Davis Love III (vincitore nel 2016), Jim Furyk (sconfitto cinque anni fa da Bjorn), Fred Coples e Stewart Cink. I giocatori in totale sono 12 per ogni squadra; i primi otto secondo gli specifici ranking, gli altri invece scelti dal capitano.











