DIRETTA RZESZOW CONEGLIANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta Rzeszow Conegliano prende il via: abbiamo già descritto i due precedenti nella fase a gironi, il fatto curioso è che negli ultimi anni questa partita è diventata un grande classico, dal momento che nelle ultime tre edizioni l’Imoco ha sempre incrociato le polacche nella fase a gruppi. Nel 2022-2023 per Conegliano ci furono una vittoria esterna per 1-3 in Polonia e poi il successo casalingo per 3-0 al ritorno. Nella scorsa stagione solo una minima differenza, perché le venete vinsero entrambe le partite con il risultato di 3-1.

Infine nelle scorse settimane è andata esattamente come due anni fa, cioè 1-3 veneto in Polonia e 3-0 casalingo al PalaVerde di Villorba. Insomma, per l’Imoco sono sei vittorie su sei, lasciando per strada appena quattro set e senza avere mai bisogno nemmeno del tie-break. Questa volta la posta in palio è più alta perché siamo ai quarti, ma la favorita può essere una sola: la storia si confermerà anche nella diretta Rzeszow Conegliano? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RZESZOW CONEGLIANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Rzeszow Conegliano in tv, come d’altronde per tutta la Champions League di volley, è più correttamente una diretta streaming video riservata agli abbonati a DAZN.

RZESZOW CONEGLIANO: IN POLONIA SULLA STRADA PER IL BIS

Un incrocio già visto, con l’Imoco certamente favorita: così si presenta la diretta Rzeszow Conegliano, partita d’andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile che è in programma presso il RCWS Podpromie della città polacca alle ore 20.30 di stasera, mercoledì 5 marzo 2025. Tifosi e appassionati sicuramente ricorderanno che l’Imoco Conegliano e il Developres Rzeszow erano inseriti nello stesso girone e il doppio incrocio finì con due vittorie per le venete, che d’altronde in questa stagione stanno viaggiando ai limiti della perfezione in tutte le competizioni.

Insomma, anche se siamo ormai fra le migliori otto d’Europa, non sembra essere la diretta Rzeszow Conegliano l’ostacolo che potrebbe mettere paura alle campionesse d’Europa in carica. In particolare, in terra polacca Conegliano aveva vinto per 1-3 il 27 novembre scorso, naturalmente un bis di un successo a pieno punteggio sarebbe il benvenuto per mettere subito in chiaro i rapporti di forza in questo quarto di finale, nel quale d’altronde le polacche stesse sanno di dover cercare un’impresa forse ai limiti dell’impossibile. Questo almeno è il ragionamento sulla carta, poi staremo a vedere cosa ci dirà la diretta Rzeszow Conegliano…

DIRETTA RZESZOW CONEGLIANO: LO STRAORDINARIO RUOLINO DI MARCIA DELL’IMOCO

Il ruolo di favorite è un onore più che meritato per le venete nella diretta Rzeszow Conegliano. Questa stagione, almeno per il momento, sembra essere ancora più trionfale delle precedenti: l’Imoco ha già messo in bacheca addirittura tre titoli, cioè la Supercoppa Italiana a settembre, il Mondiale per Club appena prima di Natale e la Coppa Italia il mese scorso. In campionato ecco il dominio totale sulla stagione regolare che pone Conegliano ovviamente nei panni della grande favorita per lo scudetto nei playoff, in Champions League invece sei vittorie su sei nel girone per accedere immediatamente ai quarti.

Onore al Rzeszow che comunque, arrivando ai quarti di finale in compagnia delle connazionali del Lodz, ha confermato che la Polonia è l’unica nazione che può in qualche modo reggere allo strapotere di Italia e Turchia, ma la doppia sconfitta proprio contro Conegliano nel girone, raccogliendo un solo set, ci dice che forse l’obiettivo massimo per loro è stato proprio giungere fin qui, eliminando al playoff le tedesche dello Stoccarda. Certo, il Developres non avrà nulla da perdere, però nella diretta Rzeszow Conegliano avrà una montagna difficilissima da scalare…