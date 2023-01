Diretta Rzeszow Conegliano/ Streaming video tv: in Polonia (Champions League)

Rzeszow Conegliano, in diretta dal RCWS Podpromie naturalmente della città polacca di Rzeszow, si giocherà alle ore 18.00 di questo pomeriggio, martedì 10 gennaio 2023, nel girone A della Champions League di volley femminile edizione 2022-2023 e sarà una partita valida per la terza giornata, dal momento che è cominciato solamente a dicembre il tabellone principale. L’Imoco Conegliano onora il proprio status di grande potenza del volley femminile essendo punteggio pieno, grazie alle vittorie ottenute al debutto contro il Vasas Budapest e successivamente anche sul campo delle francesi del Mulhouse.

La diretta di Rzeszow Conegliano ci offrirà una partita di fondamentale importanza, perché anche le polacche del Developres Rzeszow hanno cominciato il cammino con due vittorie, anche se in classifica hanno “solo” 5 punti, perché una volta si sono imposte al tie-break. In questa stagione il regolamento della Champions League prevede che si qualificheranno immediatamente per i quarti di finale solamente le prime dei cinque gironi, mentre le seconde (con la migliore terza) saranno costrette a passare tramite un turno aggiuntivo di playoff per stabilire le ultime tre squadre che entreranno fra le magnifiche otto. L’obiettivo per l’Imoco naturalmente è quello di vincere il girone e un’altra vittoria sarebbe un fondamentale passo in avanti: cosa ci dirà la diretta di Rzeszow Conegliano?

DIRETTA RZESZOW CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Rzeszow Conegliano il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Rzeszow Conegliano in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA RZESZOW CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Rzeszow Conegliano, possiamo ricordare che le polacche e le venete sono virtualmente già sicure di essere le prime due classificate nel girone C di Champions League. Abbiamo visto tuttavia che serve il primo posto per andare immediatamente ai quarti, Conegliano ha già un punto di vantaggio e se vincesse oggi porrebbe una serissima ipoteca sul primato, perché poi naturalmente al ritorno le polacche dovranno venire a giocare al Palaverde e quindi sulla carta Conegliano potrebbe essere ancora più favorita.

Finora il cammino è stato perfetto per Conegliano, che ha vinto per 3-0 sia nel debutto casalingo contro il Vasas Budapest sia nella trasferta francese sul campo del Mulhouse, mentre Rzeszow ha vinto per 3-0 contro le transalpine in Polonia, tuttavia ha avuto bisogno di cinque set per vincere 2-3 a Budapest e di conseguenza ha già lasciato per strada un punto. Oggi le ragazze di Daniele Santarelli potrebbero già ipotecare il primo posto, soprattutto in caso di vittoria in tre o quattro set, ecco perché c’è davvero grande attesa per scoprire quali risposte potrà darci la diretta di Rzeszow Conegliano…

