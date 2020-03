Diretta S.Messa a Santa Marta, Papa Francesco/ Video Rai1: il Vangelo della Vita

La giornata della preghiera universale non può e non deve esaurirsi “solo” con la recita del Padre Nostro e del Rosario che abbiamo vissuto ieri: a partire dalla Santa Messa da Casa Santa Marta fino a tutti gli altri appuntamenti che con Papa Francesco la Chiesa pone come strumento di compagnia, l’Italia e il mondo intero possono a poco a poco farsi forza per affrontare il grande nemico “coronavirus” che miete vittime e desolazione ormai da oltre un mese. Come recitava ieri mattina nell’omelia da Santa Marta il Pontefice,

«Ascoltando Luca abbiamo ascoltato la Madonna che racconta questo mistero. Stiamo davanti al mistero. Forse la cosa migliore che possiamo fare adesso è rileggere questo passo pensando che è stata la Madonna a raccontarlo». Si tratta del Vangelo dell’Annunciazione che meravigliosamente racconta di un mistero inizialmente tutt’altro che “positivo” – come l’Incarnazione in una 16enne – che quel Sì di Maria ha reso di fatto “rivoluzione” per l’intera storia dell’umanità: l’uomo ha bisogno di quella compagnia generata dalla nascita e risurrezione di Cristo e con i gesti quotidiani in questo periodo di difficile lotta al coronavirus la Chiesa sta cercando di portare ogni giorno nelle case di ognuno questo messaggio di speranza e salvezza.

SANTA MESSA PAPA FRANCESCO: COME SEGUIRLA

«Venticinque anni fa, in questa stessa data del 25 marzo, che nella Chiesa è festa solenne dell’Annunciazione del Signore, San Giovanni Paolo II promulgava l’Enciclica Evangelium vitae, sul valore e l’inviolabilità della vita umana. Il legame tra l’Annunciazione e il “Vangelo della vita” è stretto e profondo, come ha sottolineato San Giovanni Paolo nella sua Enciclica. Oggi, ci troviamo a rilanciare questo insegnamento nel contesto di una pandemia che minaccia la vita umana e l’economia mondiale. Una situazione che fa sentire ancora più impegnative le parole con cui inizia l’Enciclica. Eccole: «Il Vangelo della vita sta al cuore del messaggio di Gesù. Accolto dalla Chiesa ogni giorno con amore, esso va annunciato con coraggiosa fedeltà come buona novella agli uomini di ogni epoca e cultura»: lo raccontava ieri Papa Francesco all’inizio dell’udienza generale dalla deserta Biblioteca del Palazzo Apostolico dove ormai è solito tenere tutti gli appuntamenti in diretta video streaming con ogni parte del mondo.

Tanto quel momento, come la Recita del Padre Nostro successivo e la stessa Messa di Santa Marta sono possibili da rivedere sul canale YouTube di Vatican News, lo stesso dove verrà trasmessa questa mattina dalle ore 7 la nuova celebrazione da Casa Santa Marta. Non solo, da ieri la Rai ha deciso di seguire ogni mattina su Rai1 la diretta tv (e streaming su RaiPlay) che dunque si aggiunge alla diretta Tv2000 sul canale della Cei: non sono mancate alcune critiche ieri dagli spettatori Rai essendo stata tagliata la Santa Messa dopo la preghiera per l’eucaristia spirituale: come ha scritto su Facebook l’ex capo informazione religiosa Rai, Filippo Anastasi «Poco fa ho assistito all’ennesima sciatteria della mia Rai. Sono stati capaci di tagliare la Messa del Papa,per la prima volta in diretta dalla Cappella di Santa Marta in solitudine; Una celebrazione molto suggestiva. Dopo la Comunione l’immagine si è soffermata sull’altare sul Santissimo, in attesa della benedizione finale del Papa. Pure gli atei sanno che la Messa finisce quando il sacerdote dice ” ite Missa est”. Ebbene hanno tagliato il Papa! All’epoca mia, quando ero direttore dell’informazione religiosa della Rai io avrei perso il posto».





© RIPRODUZIONE RISERVATA