Diretta S.Messa Santa Marta, Papa Francesco/ Video Rai 1: “cuore cerca il Suo volto”

«Oggi vorrei che pregassimo per tutti coloro che lavorano nei media, che lavorano per comunicare, oggi, perché la gente non si trovi tanto isolata; per l’educazione dei bambini, per l’informazione, per aiutare a sopportare questo tempo di chiusura», con un messaggio dedicato ai giornalisti e agli operatori dei media Papa Francesco ha aperto la Santa Messa in diretta da Casa Santa Marta nella giornata di ieri, il primo giorno di aprile dopo un mese di marzo tragico e segnato dal dolore per la pandemia. E così anche oggi, con la consueta diretta tv (Rai 1 e Tv2000) e video streaming (canali social Vatican News) sarà possibile seguire stamane la celebrazione dalla Cappella di Casa Santa Marta con un nuovo pensiero e nuove riflessioni legate al Vangelo della Quaresima e allo straordinario e difficile momento che l’Italia intera sta sopportando.

«Oggi leggiamo insieme la sesta beatitudine, che promette la visione di Dio e ha come condizione la purezza del cuore. Dice un Salmo: «Il mio cuore ripete il tuo invito: “Cercate il mio volto!”. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto» (27,8-9). Questo linguaggio manifesta la sete di una relazione personale con Dio, non meccanica, non un po’ nebulosa, no: personale», lo ha ricordato ieri nell’Udienza Generale sempre Papa Francesco, proseguendo la catechesi per la Pasqua con il penultimo appuntamento prima della Domenica delle Palme e appunto per la grande festa della Resurrezione di Cristo.

PAPA FRANCESCO, L’OMELIA DI S.MARTA DEL 1 APRILE

In attesa di conoscere il nuovo pensiero sul Vangelo del giorno, ripercorriamo i punti più importanti toccati ieri dall’omelia di Papa Francesco nella Messa da Casa Santa Marta: secondo il testo di Giovanni (capitolo 8) c’è la discussione tanto forte tra Gesù e i dottori della Legge, «è una delle pagine più tristi, è una bestemmia. Insultano la Madonna.

Ma parlando dell’identità, Gesù disse ai giudei che avevano creduto, consiglia loro: “Se rimanete nella mia parola, siete davvero i miei discepoli” (Gv 8,31). Torna quella parola tanto cara al Signore che la ripeterà tante volte, e poi nella cena: rimanere. “Rimanete in me”. Rimanere nel Signore. Non dice: “Studiate bene, imparate bene le argomentazioni”: questo lo dà per scontato. Ma va alla cosa più importante, quella che è più pericolosa per la vita, se non si fa: rimanere».

Sempre ieri Papa Francesco invitava poi tutti i fedeli in ascolto di mettere in pratica la straordinaria testimonianza di Gesù davanti ai sapienti dottori della Legge, «Chiedo al Signore che ci faccia conoscere questa saggezza di rimanere in Lui e ci faccia conoscere quella familiarità con lo Spirito: lo Spirito Santo ci dà la libertà. E questa è l’unzione. Chi rimane nel Signore è discepolo, e il discepolo è un unto, un unto dallo Spirito, che ha ricevuto l’unzione dello Spirito e la porta avanti. Questa è la strada che Gesù ci fa vedere per la libertà e anche per la vita. E il discepolato è l’unzione che ricevono coloro che rimangono nel Signore. Il Signore ci faccia capire, questo che non è facile: perché i dottori non l’avevano capito, non si capisce soltanto con la testa; si capisce con la testa e con il cuore, questa saggezza dell’unzione dello Spirito Santo che ci fa discepoli».





