Diretta Sabalenka Anisimova finale femminile Us Open 2025 streaming video tv: orario e risultato live per il titolo, oggi sabato 6 settembre.

DIRETTA SABALENKA ANISIMOVA, LA FINALE FEMMINILE DEGLI US OPEN 2025

Oggi sabato 6 settembre è il giorno della diretta Sabalenka Anisimova, che sarà la finale femminile degli Us Open 2025 con inizio alle ore 22.00 italiane di stasera naturalmente sul campo centrale di Flushing Meadows a New York, dove attendiamo di scoprire chi sarà la vincitrice dell’ultimo torneo stagionale del Grande Slam.

La favorita sulla carta potrebbe essere la giocatrice numero 1 al mondo Aryna Sabalenka, che tra l’altro è campionessa in carica degli Us Open nel singolare femminile, quindi la bielorussa scenderà in campo per confermarsi regina di New York dopo avere sconfitto in semifinale Jessica Pegula firmando una rimonta in tre set dopo avere perso il primo parziale.

Sabalenka è sicuramente la giocatrice più forte del mondo sul cemento negli ultimi anni, ha già vinto per due volte gli Australian Open e l’anno scorso anche il torneo degli Stati Uniti e adesso prova a firmare il bis anche a New York, magari sfruttando un pizzico di freschezza in più non avendo giocato i quarti per il ritiro di Marketa Vondrousova.

Come già in semifinale, dovrà sfidare una padrona di casa nella diretta Sabalenka Anisimova, gli statunitensi naturalmente sperano di tornare a festeggiare un successo di casa due anni dopo quello di Coco Gauff nell’edizione 2023 e questo sarà un elemento in più per rendere maggiormente intrigante la finale femminile degli Us Open 2025.

COME SEGUIRE LA DIRETTA SABALENKA ANISIMOVA FINALE US OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Sabalenka Anisimova in tv agli Us Open 2025 avremo i canali di Sky Sport in abbonamento ma anche SuperTennis per tutti, diretta streaming video quindi tramite Sky Go e Now Tv ed inoltre pure SuperTenniX.

DIRETTA SABALENKA ANISIMOVA US OPEN 2025: LA DETENTRICE E LA SFIDANTE

Se Aryna Sabalenka è la detentrice e una vera certezza, soprattutto su questa superficie, dall’altra parte della rete nella diretta Sabalenka Anisimova per la finale femminile degli Us Open 2025 avremo naturalmente la sfidante statunitense di origini russe Amanda Anisimova, che in questa stagione aveva già raggiunto la finale di Wimbledon persa contro Iga Swiatek e questa volta potrà riprovarci, tra l’altro dopo avere eliminato proprio la polacca nei quarti di finale in due set.

Anisimova poi è stata protagonista di una meravigliosa semifinale con Naomi Osaka: tre set, dei quali i primi due risolti entrambi solamente al tie-break, una splendida sfida durata tre ore e nella quale infine la statunitense è riuscita a piegare la rediviva giapponese, che tra l’altro dai quarti in poi in carriera non aveva mai perso nei tornei dello Slam. Fisicamente potrebbe essere più stanca, mentalmente sarà carica a mille e staremo a vedere che cosa potrà succedere questa sera con la diretta Sabalenka Anisimova…