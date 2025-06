DIRETTA SABALENKA GAUFF (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

L’attesa è finita e la diretta Sabalenka Gauff sta per consegnarci la finale femminile al Roland Garros 2025, un match straordinario già in assoluto ma impreziosito anche dal fatto che nei 10 precedenti tra le due giocatrici il bilancio sia in perfetta parità, dunque cinque vittorie a testa. Abbiamo già parlato delle due finali – un successo per parte – ma Coco Gauff, sempre curiosamente con quel 7-6 6-3 poi restituito dalla bielorussa a Madrid – ha vinto la semifinale delle Wta Finals dello scorso anno, una vittoria senza ombra di dubbio prestigiosa con la quale idealmente la statunitense ha vendicato le due sconfitte nelle semifinali di Australian Open e Wuhan.

La finale degli Us Open 2023 è stata la prima volta in cui le due giocatrici si siano sfidate dopo i quarti, che erano arrivati a Indian Wells nello stesso anno (vittoria della Sabalenka); in precedenza solo sfide agli ottavi in tornei più o meno importanti, curioso notare che sulla terra, a parte la finale dello scorso maggio, l’unico incrocio sia agli Internazionali d’Italia con una Gauff da poco diciassettenne, ma incredibilmente capace di vincere 7-5 6-3. Ora però ci si gioca la finale del Roland Garros 2025, e dunque fuoco alle polveri: la diretta Sabalenka Gauff sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

SABALENKA GAUFF STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE ROLAND GARROS 2025

Anche per la diretta Sabalenka Gauff dovrete rivolgervi a Eurosport in abbonamento, la diretta streaming video verrà come sempre garantita da Now Tv, DAZN e Discovery Plus.

PER IL TITOLO!

Ore 15:00 di sabato 7 giugno, la diretta Sabalenka Gauff si gioca sul campo centrale di Parigi per la finale femminile del Roland Garros 2025. Stiamo per conoscere il nome della giocatrice che dopo tre anni scalzerà Iga Swiatek dall’albo d’oro degli Open di Francia: si deve ad Aryna Sabalenka, che non è numero 1 Wta per caso, l’impresa di aver battuto la polacca nel suo giardino di casa, peraltro demolendola con un 6-0 nel terzo set, e dunque la bielorussa arriva da favorita a questa finale anche se sulla terra rende meno che sul cemento, e infatti è alla prima finale al Roland Garros.

Per Coco Gauff invece si tratta della seconda: la prima l’aveva centrata a 18 anni, era ancora giovanissima ma già ottima giocatrice da prime posizioni del ranking (ma ancora non nelle prime 15) ed era stata battuta, naturalmente, dalla Swiatek. Nel frattempo però la statunitense ha vinto gli Us Open, e questo ovviamente le toglie l’emozione di confrontarsi con la prima possibilità di Slam: un fattore che nella diretta Sabalenka Gauff potrebbe sicuramente contare, a breve però il centrale del Roland Garros 2025 ci dirà come andrà.

DIRETTA SABALENKA GAUFF: UNA FINALE DA SOGNO

La diretta Sabalenka Gauff al Roland Garros 2025 non è la prima finale tra le due giocatrici, né la prima Slam: tre anni fa infatti la Gauff aveva battuto la Sabalenka sulla superficie preferita della bielorussa, il cemento, e aveva portato a casa uno storico Us Open con il risultato di 2-6 6-3 6-2, cogliendo quindi una grande impresa perché l’attuale numero 1 Wta aveva già un livello molto simile a quello attuale. L’altra finale è assolutamente recente, perché dobbiamo tornare solo a 35 giorni fa: al Madrid Open questa volta il titolo è andato alla bielorussa, per 7-6 6-3.

Quanto contano questi due episodi nella lettura della diretta Sabalenka Gauff di oggi? Certamente molto più quello della Caja Magica, perché stiamo praticamente parlando di ieri e perché la superficie è la stessa; Coco Gauff però sulla terra sembra comunque avere qualcosa in più in termini generali, e potrebbe non essere indifferente il fatto che la sua semifinale contro la sorprendente Lois Boisson sia finita 6-1 6-2, mentre la Sabalenka ha sì ottenuto un 6-0 sulla Swiatek nel set decisivo ma ha dovuto lottare per due ore nei due parziali precedenti. Dunque vedremo: siamo davvero aperti a tutto perché tutto potrebbe succedere nella finale femminile del Roland Garros 2025…