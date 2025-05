DIRETTA SABALENKA GAUFF (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Mentre stanno per scendere in campo le protagoniste della diretta Sabalenka Gauff, possiamo ancora fare qualche osservazione sulla finale femminile del Madrid Open 2025. Innanzitutto, questa è ormai una sfida classica, che conta infatti nove precedenti ufficiali e oggi arriverà a toccare la doppia cifra: il bilancio finora vede leggermente in vantaggio la tennista statunitense, ma è una differenza minima perché parliamo di cinque vittorie per Gauff e quattro per Sabalenka. Potremmo aggiungere che sono 4-4 sul cemento e che la differenza si deve alla vittoria di Gauff nell’unico precedente sulla terra rossa, ma è poco per trarre giudizi definitivi su questa superficie, anche perché stiamo parlando di Roma 2021, ormai quattro anni fa.

Di certo Sabalenka ha un feeling eccezionale con Madrid, dove è giunta in finale per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni ed insegue il terzo successo dopo quelli del 2021 e del 2023, mentre per Gauff è la prima finale da quelle parti. Fin qui il passato e le statistiche, ma ora in copertina va la cronaca della diretta Sabalenka Gauff! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SABALENKA GAUFF IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, LA FINALE MADRID OPEN 2025

La diretta Sabalenka Gauff in tv sarà sui canali di Sky Sport ma anche in chiaro per tutti su Supertennis, che offrirà quindi una preziosa alternativa gratuita anche per quanto riguarda la diretta streaming video.

LA FINALE FEMMINILE AL MADRID OPEN 2025

Se nel torneo maschile ci sono stati molti colpi di scena, tra le donne le big sono arrivate in fondo e oggi, sabato 3 maggio 2025, la diretta Sabalenka Gauff ci offrirà una eccellente finale femminile del Madrid Open 2025, torneo di categoria WTA 1000. L’appuntamento con il match per incoronare la “regina” di Spagna sarà alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, naturalmente sulla terra rossa che è la superficie dominante in questo periodo – e ne approfittiamo per ricordare che mancano ormai solamente pochissimi giorni agli Internazionali d’Italia a Roma.

Prima di pensare al Foro Italico, tuttavia, ecco la diretta Sabalenka Gauff, che come si accennava è una finale di lusso fra due delle prime quattro teste di serie. La parziale sorpresa è stata firmata giovedì in semifinale da Coco Gauff, non tanto perché ha vinto contro Iga Swiatek, quanto perché ha sportivamente travolto la giocatrice polacca con il punteggio di 6-1, 6-1. Compito invece un pochino più impegnativo per la bielorussa Aryna Sabalenka, che si è imposta comunque in due set ma con il punteggio di 6-3, 7-5 contro l’ucraina Elina Svitolina per accedere alla finale e dare vita alla diretta Sabalenka Gauff.

DIRETTA SABALENKA GAUFF, UNA SFIDA DI LUSSO

Il Madrid Open è d’altronde abituato molto bene negli ultimi anni per quanto riguarda la finale femminile: la diretta Sabalenka Gauff farà seguito a ben due edizioni consecutive nelle quali la bielorussa aveva giocato la finale contro Iga Swiatek, con una vittoria per parte. Quest’anno dunque la variabile è stata Coco Gauff, che al debutto nel torneo aveva perso per 6-0 il primo set contro Dajana Jastrems’ka ma da quel momento in poi non ne ha più lasciato per strada nemmeno uno, fino al travolgente successo in semifinale contro la polacca.

Dall’altra parte avremo invece addirittura per il terzo anno consecutivo in finale Aryna Sabalenka al Madrid Open 2025. Anche la testa di serie numero 1 per il momento ha lasciato per strada un solo set in tutto il torneo, anche se non sono mancati altri momenti complicati, in particolare nel quarto di finale contro l’ucraina Marta Kostjuk, piegata solamente grazie a due tie-break. Sarà un bellissimo sabato sera di tennis, non ci resta che goderci lo spettacolo della diretta Sabalenka Gauff…