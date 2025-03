DIRETTA SABALENKA PEGULA: LA FINALE FEMMINILE AL MIAMI OPEN 2025

La diretta Sabalenka Pegula sarà la finale del singolare femminile al Miami Open 2025, uno dei tornei più importanti della prima parte della stagione del tennis. L’appuntamento per tutti gli appassionati è attorno alle ore 20.00 italiane, quando sul Campo Centrale si assegnerà quindi il titolo di questo WTA 1000. L’attesa è altissima, perché il livello tecnico promette moltissimo con la numero 1 in campo, la bielorussa Aryna Sabalenka, opposta alla numero 4 che avrà anche la spinta del pubblico di casa essendo la statunitense Jessica Pegula.

Diretta Miami Open 2025/ Djokovic Dimitrov streaming video tv: le semifinali (oggi venerdì 28 marzo)

Certo, noi avremmo desiderato una finale differente, perché Jasmine Paolini è stata a sua volta ottima protagonista del Miami Open 2025, ma in semifinale è stata travolta da Sabalenka con un doppio 6-2 che non ha lasciato molte discussioni sulla qualificazione della bielorussa per la partita decisiva. Ha dovuto faticare molto di più Pegula invece per eliminare la grande sorpresa del torneo, la wild-card filippina Alexandra Eala. Insomma, la diretta Sabalenka Pegula inizierà con l’impressione che la numero 1 abbia davvero qualcosa in più, ma sarà il campo a decretare la regina della Florida!

Diretta Berrettini Fritz/ Miami Open 2025 streaming video tv: sarà un braccio di ferro! (quarti, 27 marzo)

SABALENKA PEGULA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE

Si potrà vedere (anche) in chiaro la diretta Sabalenka Pegula in tv grazie alla rete tematica Super Tennis, che offrirà di conseguenza anche il servizio di diretta streaming video tramite registrazione all’apposito settore del sito.

DIRETTA SABALENKA PEGULA: LE DUE PROTAGONISTE

Per la diretta Sabalenka Pegula il volto più noto al grande pubblico è certamente quello di Aryna Sabalenka, attuale numero 1 del mondo, posizione costruita in particolare grazie a un feeling meraviglioso con i tornei sul cemento. Non a caso, Sabalenka ha vinto per due volte gli Australian Open e una gli Us Open, anche se quest’anno a Melbourne ha dovuto cedere in finale a un’altra statunitense, Madison Keys. Miami non era uno dei suoi tornei preferiti, al massimo era arrivata ai quarti nel resto della sua carriera, quindi Sabalenka proverà ad aggiungere una nuova perla alla sua già preziosa collezione.

DIRETTA/ Paolini Sabalenka (risultato 2-6; 2-6): la numero 1 non perdona! (Miami Open 2025, 27 marzo)

Non è certo un nome sconosciuto d’altronde pure Jessica Pegula: statunitense classe 1994, in termini di puro talento certamente paga qualcosa a Sabalenka ma è comunque una delle migliori giocatrici del circuito e oggi cercherà una rivincita. Pegula infatti fu la finalista degli scorsi Us Open 2024, ma fu sconfitta in finale a New York proprio dalla bielorussa. Quello resta il momento più alto della carriera per Jessica, insieme alle due vittorie consecutive al Canadian Open, chissà se ci sarà la rivincita davanti al pubblico amico nella diretta Sabalenka Pegula…