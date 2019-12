Diretta Sada Zenit Kazan/ Streaming video e tv: 1^ semifinale per i Mondiali per club

Sada Zenit Kazan, in diretta dal taraflex di Betim, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 7 dicembre 2019: fischio d’inizio previsto alle ore 18,00 italiane (ma saranno ore 14,00 locali in Brasile). Eccoci alla prima semifinale per i Mondiali per club di volley maschile con la diretta tra Sada e Zenit Kazan: un big match dunque ci attende questa sera e che davvero non vediamo l’ora di vivere visto il calibro dei protagonisti, come pure il loro palmares e naturalmente la posta in palio. Non scordiamo certo che oggi c’è la possibilità di strappare il primo pass per la finalissima iridata, che avrà luogo solo domani, sempre a Betim. Un appuntamento che dunque i padroni di casa del Sada Cruzeiro non possono mancare, ma che neppure i russi di Alekno vorranno saltare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Eccellente notizia per gli appassionati di volley: la diretta tv di Sada Zenit Kazan sarà garantita da Sky, che ha acquistato i diritti del Mondiale per Club 2019, sia al maschile sia al femminile. Appuntamento dunque su Sky Sport Arena, canale numero 204 della piattaforma satellitare, che in questa settimana sarà la casa della grande pallavolo. Sarà naturalmente disponibile per gli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

DIRETTA SADA KENIT KAZAN: RISULTATI E CONTESTO

Alla vigilia della diretta Sada Zenit Kazan di questa sera, come prima semifinale dei Mondiali per club di volley maschile, certo vale la pena anche ricordare come i due club sono arrivati a giocarsi un posto per la finale più preziosa. Dobbiamo infatti ben ricordare che da quest’anno la formula del torneo maschile è cambiata (mentre per il femminile no): non più otto biglietti di accesso e due gironi, ma solo 4 club che hanno prima disputato un girone all’italiana e hanno avuto tutti accesso al tabellone finale (1^ contro 4^ e 2^ contro 3^ in classifica). Ecco quindi che quest’ultimo è proprio il caso della diretta Sada Zenit Kazan di quest’oggi. I brasiliani infatti hanno alla fine del turno preliminare, ottenuto la seconda posizione con ben 6 punti, avendo trovato due successi, rispettivamente contro i russi e i qatarioti e mettendo da parte 6 set vinti e tre ceduti agli avversari. Arrivano invece dal terzo gradino della graduatoria i russi di Alenko, con 5 punti: lo Zenit infatti ha avuto ragione sul A Rayyan e pure sulla Lube (ma solo al tie break), trovando quindi 6 set vincenti ma anche 6 persi. Spiegata la posizione va anche detto che tali dati e precedenti potrebbero contare davvero poco in uno scontro diretto come questo: solo il campo ci darà l’ultimo verdetto.



