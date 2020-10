Diretta/ Salernitana Ascoli (Serie B) streaming video DAZN: granata per il salto

DIRETTA SALERNITANA ASCOLI: CAMPANI FAVORITI, MA NON SARÀ FACILE…

Salernitana Ascoli, sabato 24 ottobre 2020 alle ore 14.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B. Appuntamento importante per i campani che sono partiti nel migliore dei modi in questa stagione, dopo gli ultimi anni segnati da un mancato salto di qualità. I granata dopo il poker calato nel match contro il Pisa hanno dato un segnale di continuità pareggiando in casa del Vicenza nel turno infrasettimanale, un 1-1 che aveva visto la squadra di Castori portarsi anche in vantaggio, per poi essere raggiunta da un gol di Rigoni. La Salernitana resta comunque imbattuta con 8 punti in quattro partite e dovrà ora misurarsi con un Ascoli che dopo tre sconfitte consecutive è appena riuscito a rialzare la testa. Martedì i bianconeri hanno avuto la meglio sulla Reggiana, trovando la loro prima vittoria stagionale grazie a due gol siglati nei primi 24′ grazie a un rigore di Sabiri e un gol di Bajic.

DIRETTA SALERNITANA ASCOLI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Ascoli non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ASCOLI

Le probabili formazioni di Salernitana Ascoli, sfida che andrà in scena presso lo stadio Arechi di Salerno. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Fabrizio Castori con un 4-4-2: Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Veseli; Kupisz, Di Tacchio, Schiavone, Cicerelli; Djuric, Tutino. Gli ospiti guidati in panchina da Valerio Bertotto schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Leali; Pucino, Brosco, Spendhofer, Kragl; Cavio, Saric, Sabiri; Chiricò; Bajic, Pierini.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Salernitana Ascoli secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa campani partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2,15, mentre poi si sale già a quota 3,00 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,80 volte la posta in palio in caso di successo dei marchigiani per chi avrà puntato sul segno 2.



