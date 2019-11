Diretta Salernitana Ascoli/ Streaming video tv: sfida play off (Serie B)

Salernitana Ascoli, diretta da Baroni sabato 30 novembre 2019, si gioca alle ore 18.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. La Salernitana proverà a trovare una nuova boccata d’ossigeno dal ritorno tra le mura amiche dello stadio Arechi, essendo incappata nella quarta sconfitta consecutiva in trasferta nel derby contro la Juve Stabia a Castellammare. I granata hanno ottenuto solo 5 punti nelle ultime 7 partite di campionato, un rendimento lontano dall’avvio incoraggiante che aveva fatto pensare a un possibile insediamento della squadra allenata da Ventura nella parte alta della classifica. Così non è stato, la Salernitana dovrà ora chiedere strada ad un Ascoli che proprio nell’ultimo turno di campionato ha sorpassato i campani in classifica, agganciando il Pescara al sesto posto grazie ad un’emozionante vittoria in casa contro il Cosenza. Dopo essersi ritrovati sotto 0-2, i marchigiani hanno ribaltato il risultato vincendo 3-2 con i gol di Ninkovic e Scamacca (doppietta) che hanno fatto esplodere l’entusiasmo dello stadio Del Duca, che sta vedendo quest’anno scendere in campo una squadra in grado di lottare per un posto nei play off.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Ascoli, match previsto sabato 30 novembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Arechi di Salerno, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato cadetto, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ASCOLI

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate dal primo minuto dai due allenatori in Salernitana Ascoli, sabato 30 novembre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. La Salernitana, guidata in panchina da Gian Piero Ventura, sarà schierato con un 3-5-2 disposto con la seguente formazione titolare: Micai; Karo, Billong, Jaroszynski; Lombardi, Di Tacchio, Akpa Akpro, Kiyne, Lopez; Giannetti, Jallow. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso, saranno schierati in panchina Vannucchi, Pinto, Odjer, Morrone, Maistro, Kalombo, Gondo, Djuric, Cicerelli. L’Ascoli di mister Paolo Zanetti opterà invece per un 4-3-1-2 come modulo di partenza, schierato con questo undici: Leali; Laverone, Valentini, Brosco, Padoin; Gerbo, Troiano, Piccinocchi; Ninkovic; Scamacca, Ardemagni. In panchina saranno presenti Lanni, Novi, Beretta, Chajia, D’Elia, Ferigra, Cavion, Petrucci, Brlek, Rosseti, Da Cruz.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio a una quota di 3.10 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 3.80. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.00 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.70.



