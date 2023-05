DIRETTA/ Salernitana Atalanta video streaming tv: all’andata super goleada della Dea

DIRETTA SALERNITANA ATALANTA: TESTA A TESTA

In attesa della diretta Salernitana Atalanta andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre allo stadio “Arechi” di Salerno. Dal 1995 ad oggi le due squadre si sono affrontate in quattro occasioni: la prima sfida risale al 22 gennaio 1995, pareggio 1-1 nella gara valevole per il campionato di Serie B. Il 9 aprile 2000, invece, successo dei bergamaschi di misura (0-1) nel trentesimo turno del torneo cadetto. Vittoria più netta dei nerazzurri il 18 gennaio 2004: 1-3, nuovamente nel campionato di Serie B.

L’ultimo incrocio allo stadio “Arechi” è, infine, quello del 18 settembre 2021: questa volta gara utile per il campionato di Serie A, vinta dalla formazione di mister Gasperini grazie alla rete realizzata da Zapata nel finale. L’ultima sfida tra le due formazioni è quella del girone di andata di questa stagione sportiva: a Bergamo successo dei padroni di casa con un fragoroso 8-2 che i campani vorranno riscattare. (Giulio Halasz)

SALERNITANA ATALANTA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Atalanta non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 35^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

GASP FAVORITO!

Salernitana Atalanta, in diretta sabato 13 maggio 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Ultima chiamata per la Dea in chiave Champions, dopo la sconfitta interna contro la Juventus la squadra di Gasperini deve lottare per consolidare il piazzamento per l’Europa League della prossima stagione ma deve anche tentare un estremo recupero verso le prime quattro posizioni, con l’Inter quarta al momento distante 5 lunghezze.

La Salernitana però in questa giornata potrebbe blindare l’obiettivo della salvezza, con 8 punti di vantaggio sullo Spezia terzultimo in classifica anche dopo il ko in casa dell’Empoli. Dopo la permanenza in A strappata col cuore in gola nella passata stagione, la Salernitana quest’anno ha vissuto un campionato ben più tranquillo e ora cercherà il timbro finale per festeggiare la salvezza. All’andata clamorosa goleada in favore dell’Atalanta, 8-2 il risultato al Gewiss Stadium, il 18 settembre 2021 l’Atalanta ha vinto di misura, col punteggio di 0-1, l’ultimo precedente a Salerno.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ATALANTA

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Atalanta, match che andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno. Per la Salernitana, Paulo Sousa schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. Risponderà l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Soppy, Ederson, De Roon, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Zapata.

SALERNITANA ATALANTA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Salernitana Atalanta, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Salernitana con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.33, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.20, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.70.











