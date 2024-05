DIRETTA/ Salernitana Atalanta video streaming tv: in 16 incroci solo una vittoria amaranto (6 maggio 2024)

DIRETTA SALERNITANA ATALANTA: TESTA A TESTA

La diretta di Salernitana Atalanta avrà negli ospiti i chiari favoriti: lo dice l’attualità ma concorda pure la storia, dal momento che i campani hanno vinto solamente una volta nei sedici precedenti. La buona notizia per la Salernitana è che si tratta dell’ultimo incrocio all’Arechi, con vittoria per 1-0 dei padroni di casa il 13 maggio dell’anno scorso, quando però la Salernitana veleggiava verso una meritata salvezza, a differenza di oggi. Per il resto, si contano sette pareggi e otto vittorie per l’Atalanta, che soprattutto a Bergamo nelle ultime stagioni si è sempre divertita conto i campani.

DIRETTA/ Bologna Atalanta Primavera (risultato finale 3-2) il gol di Ebone vale la salvezza! (5 maggio 2024)

La Salernitana era stata travolta per 8-2 il 15 gennaio 2023 e per 4-1 invece il 18 dicembre scorso, nella partita d’andata del campionato di Serie A 2023-2024. Sette giorni prima di Natale, era stata in verità la Salernitana a passare in vantaggio al 10’ minuto con il gol di Lorenzo Pirola, ma nel secondo tempo fu poderosa la replica dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che si prese una larga vittoria grazie ai gol di Luis Muriel, Mario Pasalic, Charles De Ketelaere e infine anche Aleksey Miranchuk tra il 47’ e il minuto numero 89. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Marsiglia Atalanta (risultato finale 1-1): pareggio che lascia tutto in bilico! (2 maggio 2024)

SALERNITANA ATALANTA DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Per assistere alla diretta della partita di Serie A tra Salernitana e Atalanta, sarà necessario avere un abbonamento attivo a DAZN, che trasmetterà in esclusiva l’evento. Coloro che preferiscono una modalità alternativa possono seguire la nostra diretta testuale su www.ilsussidiario.net, che terrà aggiornati sulle azioni salienti del match tra le due squadre.

SALERNITANA ATALANTA: PER LA DEA UNA PASSEGGIATA…

La diretta Salernitana Atalanta, posticipo del lunedì in Serie A, è un’occasione importante per i bergamaschi a caccia della Champions. L’Atalanta è partita con l’obiettivo di conquistare un posto in Champions League, un traguardo alla portata dei ragazzi di Gasperini. Attualmente, si trovano al sesto posto in classifica con 57 punti, a soli sei punti dal quarto posto e a due dal quinto, con una partita da recuperare. Nel turno precedente, hanno ottenuto una vittoria per 2-0 in casa contro l’Empoli.

Probabili formazioni Marsiglia Atalanta/ Quote: tanti volti noti al Vélodrome (Europa League, 2 maggio 2024)

La Salernitana, invece, ha iniziato la stagione con l’obiettivo consueto della salvezza, come negli ultimi due anni. Purtroppo, i risultati sono stati deludenti, come testimonia il loro attuale ultimo posto in classifica con soli 15 punti, distanti sedici punti dalla zona di salvezza, con la retrocessione già decretata la settimana scorsa. Anche l’arrivo di Stefano Colantuono sulla panchina sembra non aver sortito gli effetti sperati. Nell’ultima partita, hanno subito una sconfitta per 3-0 in trasferta contro il Frosinone.

SALERNITANA ATALANTA PROBABILI FORMAZIONI

Dunque quali saranno le scelte dei due tecnici in panchina per le probabili formazioni della diretta Salernitana Atalanta? La Salernitana guidata da Stefano Colantuono partirà con un 4-3-2-1 con Costil tra i pali e una difesa a quattro schierata con Zanoli, Fazio, Pirola e Bradaric; a centrocampo spazio a Coulibaly, Legowski e Basic mentre Candreva e Tchaouna supporteranno Ikwuemesi come unica punta. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sarà schierata col 3-4-2-1, Carnesecchi giocherà in porta dietro la difesa a tre con Scalvini, Hien e Kolasinac dal 1′; i quattro di centrocampo saranno Hateboer, Ederson, Pasalic e Bakker; in avanti Miranchuk ed El Bilal Touré supporteranno Lookman come riferimento offensivo.

SALERNITANA ATALANTA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto riguarda la possibilità di scommettere sulla diretta Salernitana Atalanta, ecco quello che offre l’agenzia Snai in termini di quote. Comprensibilmente, considerando la classifica, Atalanta favorita in trasferta con quota 1.35 per la vittoria bergamasca. Sale a 5.25 la quota riferita al pareggio e addirittura a 8.25 la quota per l’eventuale vittoria casalinga della Salernitana.











© RIPRODUZIONE RISERVATA