DIRETTA SALERNITANA ATALANTA U23 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, pronti a vivere insieme l’appassionante diretta Salernitana Atalanta U23. Naturalmente si tratta di una prima assoluta per quanto riguarda l’incrocio: nelle due stagioni precedenti, le prime della sua storia, la giovane Dea ha giocato nel girone A di Serie C ma poi è stata costretta a emigrare nella zona Sud del Paese a causa dell’avvento dell’Inter, con la Juventus Next Gen che, dopo aver giocato a sua volta una stagione nel girone C, è tornata nel girone B che aveva già esplorato. Trasferte molto lunghe e soprattutto, per l’Atalanta U23, un raggruppamento tosto, come abbiamo già avuto modo di vedere negli anni passati.

Dal girone C sono uscite corazzate come Catanzaro e Avellino, ma prima ancora Bari e Palermo; la competizione è sempre stata serrata e dunque sarà davvero interessante vedere se l’Atalanta U23 riuscirà a farsi strada anche qui, centrando per la terza volta in altrettante occasioni la qualificazione ai playoff. Chiaramente è ancora molto presto per dirlo, per il momento accomodiamoci e seguiamo insieme la diretta Salernitana Atalanta U23 che finalmente sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Potrete seguire la diretta Salernitana Atalanta U23 su Sky Sport Mix e Sky Sport 256 per quanto riguarda la tv, come sempre la diretta streaming video sarà legata a Now Tv.

SALERNITANA ATALANTA U23: CAMPANI SENZA FRENI!

Vicini alla diretta Salernitana Atalanta U23, presentiamo una partita che si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 17 settembre, ed è valida per il recupero della terza giornata nel girone C di Serie C 2025-2026. L’avvio della Salernitana è stato straripante: tutte vittorie di misura, vero, ma intanto i campani hanno fatto tre su tre.

Vincendo anche questa sera si garantirebbero il punteggio pieno e un primo tentativo di fuga in classifica; intanto la squadra ha dimostrato, almeno per il momento, di aver pienamente assorbito lo scotto di una retrocessione quantomeno discutibile per tutto quanto accaduto con la penalizzazione del Brescia.

L’Atalanta U23, che nei due anni passati ha sempre fatto strada anche nei playoff, questa volta sembra essere partita con più difficoltà: spicca un roboante 6-2 contro il Casarano, ma prima e dopo la giovane Dea ha chiuso due partite senza segnare, perdendo anche a Latina e poi pareggiando contro l’Altamura.

Qual è dunque la reale versione di questa squadra? Una prima risposta potrebbe arrivare dal big match di questa sera ed è ovviamente quello che proveremo a scoprire, intanto diamo spazio alle scelte che i due allenatori opereranno sul campo andando ad analizzare insieme le probabili formazioni della partita dell’Arechi.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ATALANTA U23

Rosa ampia a disposizione di Antonio Buscè, dunque per la diretta Salernitana Atalanta U23 potrebbe esserci qualche modifica: sarà comunque un 3-4-1-2 nel quale Inglese e Franco Ferrari possono operare insieme in attacco, con uno tra Tongya e Knezovic alle spalle e due esterni alti che possono essere Liguori (o Villa) e Anastasio; in mezzo al campo c’è l’operato di Varone in compagnia di Capomaggio o Kees De Boer, difesa davanti ad Antonio Donnarumma con Matino, Coppolaro e Golemic che partono favoriti sulla concorrenza.

Da valutare le scelte di Salvatore Bocchetti per l’Atalanta U23: intanto il modulo è molto simile, qui però ci sono due trequartisti con Dominic Vavassori (o De Nipoti) e Cortinovis a fare compagnia a Moustapha Cissé – in ballottaggio con Henry Camara – per il resto centrocampo a quattro nel quale Levak può essere titolare al fianco di Panada, dalle corsie laterali ecco invece Bergonzi a destra e Ghislandi a sinistra mandando a giocare una difesa con Obric, Berto e Guerini che dovrà difendere il portiere della giovane Dea, vale a dire Pardel.