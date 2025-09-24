Diretta Salernitana Audace Cerignola streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per il girone C di Serie C.

DIRETTA SALERNITANA AUDACE CERIGNOLA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Passiamo adesso alle statistiche della diretta di Salernitana Audace Cerignola, grazie al lavoro della nostra redazione possiamo valutare tutti i dati raccolti e capire quali trend verranno maggiormente proposti dalle due squadre. In questo modo potremmo dire chi sarà la favorita per la vittoria finale. La Salernitana si presenta con numeri da squadra esperta: possesso medio al 53%, quasi 15 tiri totali a gara e 1,7 gol segnati. La difesa, però, non è sempre impeccabile: concede circa 1,4 reti a partita e lascia agli avversari oltre 4 corner di media.

DIRETTA/ Giugliano Salernitana (risultato finale 1-2): decisivo Ferrari (21 settembre 2025)

L’Audace Cerignola risponde con un calcio più verticale: possesso al 46%, ma grande intensità (oltre 109 km percorsi a gara) e una capacità notevole di trasformare le occasioni (1,4 xG prodotti con circa 11 tiri totali). La differenza potrebbe farsi sentire nelle palle inattive, dove i pugliesi spesso si fanno valere. Quindi sarà davvero uno spettacolo in questo turno infrasettimanale e noi non vediamo l’ora di commentare live la diretta di Salernitana Audace Cerignola. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Audace Cerignola Foggia (risultato finale 0-0): si chiude a reti bianche! Serie C, 20 settembre 2025

COME VEDERE LA DIRETTA SALERNITANA AUDACE CERIGNOLA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Salernitana Audace Cerignola sarà fornita dai canali tv di Sky Sport per tutti gli abbonati, mentre la diretta streaming video della partita viene garantita dalla piattaforma Now Tv.

SALERNITANA AUDACE CERIGNOLA: SESTA MERAVIGLIA CAMPANA?

Con la diretta Salernitana Audace Cerignola siamo allo stadio Arechi, dove alle ore 18:30 di mercoledì 24 settembre si gioca per la sesta giornata nel girone C di Serie C 2025-2026. Una bella occasione per vedere all’opera la capolista: la Salernitana fino a questo momento è stata perfetta, cinque partite e altrettante vittorie.

DIRETTA/ Salernitana Atalanta U23 (risultato finale 1-0): decisivo Ferraris (17 settembre 2025)

Bisognerà valutare se il passo sarà costante per tutto il campionato anche perché la concorrenza non manca, ma intanto se c’era bisogno di una risposta dopo il beffardo playout di Serie B contro la Sampdoria ecco che la voce di questa squadra si sta sentendo fortissima, in maniera anche dominante.

A sognare la promozione lo scorso anno era stata l’Audace Cerignola, che non è riuscita ad arrivare in fondo; la delusione si sta sentendo in questo avvio stagionale, nel quale la squadra pugliese ha raccolto appena 5 punti con una sola vittoria e non ha mai segnato nelle ultime due partite.

Anche qui comunque bisogna sottolineare che è ancora troppo presto per tracciare bilanci definitivi; per il momento ci accontentiamo di seguire la diretta Salernitana Audace Cerignola sperando che ne venga fuori un bello spettacolo, intanto raccontiamo questa partita anche dal punto di vista delle scelte operate dai due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA AUDACE CERIGNOLA

Diciamo che anche nella diretta Salernitana Audace Cerignola Giuseppe Raffaele può permettersi tanto turnover: nel suo 3-5-2 ipotizziamo che possano tornare titolari Matino in difesa (per Cabianca, con Golemic e Frascatore a protezione di Antonio Donnarumma), Tascone o Varone in mezzo al campo, con la conferma di uno solo tra Quirini, Kees De Boer e Capomaggio o magari di due di loro) e magari Knezovic cambiando modulo. Villa e Anastasio possono sempre correre sulle fasce ma occhio ad Achik, davanti Franco Ferrari, decisivo anche contro il Giugliano, contende il posto a Ferraris (lui pure in gol) e Inglese.

Per quanto riguarda l’Audace Cerignola, Vincenzo Maiuri gioca con lo stesso modulo: Todisco, Luca Martinelli e Visentin proteggono il portiere Stefano Greco, Luca Russo e Ludovico D’Orazio sono i due laterali di centrocampo e sempre in mediana dovremmo vedere Gaetano Vitale stretto tra Sainz Maza e uno tra Paolucci e Bianchini (in luogo di Moreso, titolare sabato scorso contro il Foggia), infine la coppia offensiva Emmausso-Cuppone può essere separata per questa sera perché dalla panchina scalpitano Gambale e Dabizas, entrambi con ottimi argomenti per essere titolari.

QUOTE E PRONOSTICO SALERNITANA AUDACE CERIGNOLA

Quote abbastanza nette quelle che l’agenzia Snai ha previsto sulla diretta Salernitana Audace Cerignola: c’è infatti distanza tra il valore da 1,65 volte la giocata che è posto sul segno 1, per la vittoria dei granata, e il segno 2 che regola invece il successo pugliese, corrispondente a 4,75 volte la posta in palio. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 3,55 volte quello che avrete investito.