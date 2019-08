Diretta Salernitana Bari Reggina/ Streaming video tv: triangolare per il Centenario

Salernitana Bari Reggina, in diretta dallo Stadio Arechi saranno oggi giovedi 1 agosto chiamare in campo per un triangolare che celebra i cento anni del club granata: un evento di grande scalcio che vedrà in campo tre club di grandissima tradizione in cerca di rilancio e le di cui tifoserie sono legate da un gemellaggio parecchio datato ma sempre vivo e forte. Ci attende quindi una serata di grande sport in casa della squadra di Gian Piero Ventura: l’occasione poi sarà più che mai propizia per scontrarsi con avversari di buon livello e mettere nelle gambe minuti importanti in vista della partenza ufficiale dei rispettivi campionato e quindi della cadetteria per la Salernitana padrona di casa e di Serie C per Bari e Reggina. Ricordiamo a tutti gli appassionati che tale Triangolare del Centenario non dovrebbe riservarci alcuna sorpresa nella sua formula: saranno quindi match da 45 minuto ciascuno e in caso di parità al triplice fischio finale si andrà direttamente ai calci di rigori. Il primo fischio d’inizio è poi atteso alle ore 20,30 allo stadio Arechi di Salerno.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL TRIANGOLARE DEL CENTENARIO

Segnaliamo agli appassionati che il Triangolare del Centenario e quindi la diretta con Salernitana Bari e Reggina sarà visibile in diretta tv esclusivamente su Sky Primafila: l’evento sarà quindi disponibile a pagamento al canale Sky Sport 251. Diretta streaming video dei match amichevoli garantita tramite l’app Sky Go per gli abbonati che ne avranno effettuato l’acquisto.

DIRETTA SALERNITANA BARI REGGINA: IL CONTESTO

Come detto la diretta Salernitana Bari Reggina sarà un’occasione per festeggiare i 100 anni del club granata, ma questo Triangolare del Centenario non sarà solo evento di rievocazione spettacolo: pur in appena tre match di 45 minuti infatti sarà calcio vero quello a cui assisteremo in campo all’Arechi, occasione importante per i tre allenatori per perfezionare la preparazione dei propri ragazzi. Ormai il via del campionato (di Serie B per la Salernitana, come di Lega pro per Bari e Reggina) è davvero vicino e ogni occasione è importante per far mettere minuti preziosi nelle gambe dopo questa calda estate. Rimane però complicato immaginare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni o il pronostico del test match e i pochi minuti in campo di certo non facilitano il compito. Di certo però Salernitana, Bari e Reggina saranno in campo con l’11 titolare preparato in vista della prossima stagione: campiamo quindi bene l’attesa dei tifosi di vedere in campo quale saranno i beniamini sui cui puntare tra pochi giorni. Non sottovalutiamo poi sia la grande tradizione da vendicare che la grande voglia di riscatto dei tre club. I granata infatti ambiscono alla promozione in Serie A (campionato vissuto solo nelle stagione 1947-1948 e 1998-1999), pur essendosi appena salvati l’anno scorso. Non di meno gli amaranto che vogliono fare il salto di qualità dalla Lega pro e poi anche i galletti, che dopo la mancata iscrizione al campionato cadetto per il 2018-2019, sono ripartiti l’anno scorso dai dilettanti, ottenendo subito la promozione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA