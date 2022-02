DIRETTA SALERNITANA BOLOGNA/ Video streaming tv: ci sono appena 5 precedenti

DIRETTA SALERNITANA BOLOGNA: TESTA A TESTA

Sono cinque i precedenti della diretta di Salernitana Bologna. All’Arechi si è giocato solamente in due occasioni ed entrambe sono molto lontane nel tempo. Il primo match è uno 0-0 della stagione 1995/96 mentre il secondo è un 4-0 dell’aprile 1999. Protagonista assoluto del match fu Marco Di Vaio autore di una tripletta con gol di Kristic al 93esimo. Il match d’andata al Dall’Ara è terminato col risultato di 3-2. Gli ospiti sono rimasti in dieci dopo mezz’ora per la doppia ammonizione di Strandberg.

DIRETTA/ Bologna Spezia (risultato finale 2-1): decide doppio Arnautovic!

Il numero dei calciatori in campo viene pareggiato col rosso a Soriano con due ammonizioni a cavallo dell’intervallo. Gli ospiti erano passati due volte in vantaggio con Bonazzoli su rigore e Coulibaly raggiunti prima da De Silvestri e poi da Arnautovic. Lo stesso De Silvestri siglava poi la personale doppietta e il gol del vantaggio. Oggi ci sarà sicuramente opportunità di aggiornare questo bilancio.

DIRETTA/ Inter Bologna Primavera (risultato finale 1-0): Jurgens firma la vittoria!

DIRETTA SALERNITANA BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta di Salernitana Bologna sarà visibile in esclusiva per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla piattaforma digitale DAZN, che ha acquisito i diritti dell’intera stagione di Serie A. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

I telespettatori, per accedere ai contenuti dell’emittente dal televisore, dovranno essere in possesso di una Smart Tv o di un accessorio per collegare il dispositivo a Internet come il Chromecast oppure l’Amazon Fire TV oppure ad una consolle PlayStation o Xbox. In alternativa sarà possibile usufruire della visione in streaming tramite l’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC).

Diretta/ Salernitana Milan (risultato finale 2-2): capolista bloccata all'Arechi

I CAMPANI VOGLIONO STUPIRE!

La diretta di Salernitana Bologna, in programma sabato 26 febbraio alle ore 15.00 allo Stadio Arechi, rappresenta un match decisivo, soprattutto per le sorti dei padroni di casa. I granata infatti si trovano all’ultimo posto della classifica di Serie A, ma hanno ancora due partite da recuperare, ovvero gli scontri diretti con Udinese e Venezia. Una vittoria, nella ventisettesima giornata, potrebbe riaprire la corsa alla salvezza. I rossoblù, tuttavia, non intendono regalare loro la posta in palio. Gli emiliani si trovano infatti al tredicesimo posto della classifica e ambiscono ad allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

Le due squadre arrivano comunque entrambe da un momento positivo. Gli uomini di Davide Nicola allo scorso turno hanno pareggiato contro la capolista Milan, sfiorando anche la vittoria. Un risultato che ha dato ampio entusiasmo ai granata, che adesso hanno di fronte a sé un avversario decisamente più alla portata. Anche la compagine di Sinisa Mihajlovic, però, è reduce da un successo: nell’ultima giornata infatti hanno battuto lo Spezia.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA BOLOGNA

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Bologna rivelano che le due squadre – in particolare i padroni di casa – dovranno fare i conti con qualche assenza in occasione di questo turno. Tra i granata, infatti, dopo l’ultima giornata, ad accusare dei problemi fisici sono stati Verdi, Ribery, Perotti e Gyomber.

In fase di recupero anche Ruggeri e Coulibaly che non dovrebbero essere della sfida. Il tecnico Davide Nicola dovrebbe schierare così il suo 4-3-3: Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Coulibaly L, Ederson, Kastanos; Verdi, Djuric, Bonazzoli. Tra i rossoblù invece non ci saranno gli infortunati Dominguez, Michael e Santander. Il tecnico Sinisa Mihajlovic presumibilmente metterà in campo i suoi con il consueto 3-4-3: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow.

QUOTE SALERNITANA BOLOGNA

Le quote della diretta Salernitana Bologna, offerte dall’agenzie di scommesse Snai, rivelano che il match potrebbe essere piuttosto equilibrato. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è fissata a 3,30. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 2,20. Il pareggio, con il segno X, è infine quotato a 3,40.



© RIPRODUZIONE RISERVATA