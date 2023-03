Diretta/ Salernitana Bologna, video streaming tv: sfida Dia-Zirkzee (Serie A)

DIRETTA SALERNITANA BOLOGNA: PARTITA COMBATTUTA!

Salernitana Bologna, in diretta sabato 18 marzo 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A. In palio punti importanti per due squadre in corsa per obiettivi diversi: i padroni di casa per la salvezza, gli ospiti per il sogno settimo posto.

DIRETTA/ Brescia Genoa (risultato 0-2) video streaming tv: raddoppia Gudmundsson!

La Salernitana è sedicesima in classifica con 26 punti, frutto di sei vittorie, otto pareggi e dodici sconfitte. Striscia positiva per i campani, che nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1 contro il Milan. Il Bologna, invece, è nono a quota 36 punti, raccolti grazie a dieci vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte. Nell’ultimo turno il pareggio per 0-0 contro la Lazio.

Diretta/ Monza Cremonese (risultato 0-0) video streaming tv: Petagna show!

SALERNITANA BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Bologna non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di Salernitana Bologna sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

DIRETTA/ Ascoli Venezia (risultato 0-0) video streaming tv: Forte ko!

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA BOLOGNA

Paulo Sousa e Thiago Motta alle prese con gli ultimi ballottaggi del caso, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Salernitana Bologna. Partiamo dai granata, privi del solo Troost-Ekong, il modulo è il 3-4-2-1: Ochoa, Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric, Candreva, Dia, Piatek. Passiamo adesso agli emiliani, che dovranno fare a meno di Bagnoli, Orsolini e Dominguez. Rossoblu schierati con il consueto 4-1-4-1: Skorupski, Posch, Soumaoro, Sosa, Cambiaso, Medel, Aebischer, Ferguson, Schouten, Barrow, Zirkzee.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Salernitana Bologna vedono favorita la formazione rossoblu. Partiamo dall’1-X-2 grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria della Salernitana è a 3,35, il pareggio è dato a 3,20, mentre il successo del Bologna è a 2,20. Si profila una gara molto tattica: Under 2,5 a 1,65 e Over 2,5 a 2,10. Equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,83 e 1,87.











© RIPRODUZIONE RISERVATA