Diretta Salernitana Brescia/ Streaming video tv: per i playoff (Serie B)

Salernitana Brescia, in diretta dallo stadio Arechi di Salerno, sarà il posticipo che alle ore 21.00 di questa sera, domenica 21 marzo 2021, completerà il programma della trentesima giornata del campionato di Serie B. Arriviamo alla diretta di Salernitana Brescia sulla scia di un turno infrasettimanale che possiamo definire positivo per entrambe le formazioni: i campani infatti hanno ottenuto un pareggio per 0-0 sul sempre difficile campo del Cittadella, mentre le Rondinelle lombarde hanno vinto per 1-0 contro la Reggina, confermando il momento positivo che sta vivendo il Brescia nelle ultime settimane e che ha portato la squadra del presidente Massimo Cellino a recuperare posizioni in classifica, dove adesso con 39 punti il Brescia comincia a fare qualche pensierino sulla zona playoff dove invece la Salernitana è salda grazie ai suoi 48 punti che lasciano i campani in corsa anche per la promozione diretta. La posta in palio sarà dunque alta in Salernitana Brescia: che cosa succederà questa sera?

DIRETTA SALERNITANA BRESCIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Brescia sarà garantita sul canale Dazn 1 (numero 209) per gli abbonati Sky che abbiano attivato la corrispondente opzione, oppure in diretta streaming video ma in questo caso per gli abbonati alla piattaforma Dazn, che infatti trasmette tutte le partite del campionato di Serie B anche in questa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA BRESCIA

Vediamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni di Salernitana Brescia. Classico modulo 3-5-2 per i padroni di casa della Salernitana, che dovrebbero scendere in campo con Belec in porta; davanti a lui la retroguardia a tre composta da Bogdan, Gyomber e Veseli, mentre nella folta mediana a cinque i titolari potrebbero essere Kupisz, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi e Jaroszynski ed infine in attacco la coppia titolare potrebbe essere Djuric-Tutino. Modulo 4-3-2-1 invece per la replica degli ospiti del Brescia, con questi possibili titolari: Joronen in porta; Karacic, Cistana, Chanchellor e Martella a comporre la difesa a quattro; Bisoli, Bjarnason e Van de Looi nel terzetto di centrocampo ed infine il reparto offensivo con Ragusa e Jagiello trequartisti a supporto della prima punta Ayè.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Salernitana Brescia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono leggermente favoriti: il segno 1 infatti è quotato a 2,55, mentre poi si sale a 2,90 in caso di segno X e fino a 3,10 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse essere il Brescia a vincere.



