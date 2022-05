Diretta/ Salernitana Cagliari streaming video tv: spareggio salvezza! (Serie A)

DIRETTA SALERNITANA CAGLIARI: PUNTI DECISIVI!

Salernitana Cagliari, in diretta domenica 7 maggio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A. E’ un vero e proprio spareggio salvezza quello che andrà in scena in casa dei granata, una partita che può decidere le sorti di tutta una stagione. La Salernitana ha coronato la sua strepitosa rimonta battendo il Venezia nel recupero di giovedì scorso, dall’ultimo posto in classifica i campani sono ora a +1 sulla zona retrocessione, ma serve un risultato positivo considerando anche la vittoria del Genoa contro la Juventus.

Risultato quest’ultimo che preoccupa molto anche il Cagliari, reduce da una settimana burrascosa e dall’esonero di Mazzarri, sostituito dall’allenatore della Primavera dei sardi, Agostini. Rossoblu che hanno perso 7 delle ultime 8 partite disputate in campionato, mentre la Salernitana è reduce da 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 sfide disputate. Visto il pareggio dell’andata, il match sarà decisivo anche per un eventuale arrivo a pari punti che premierà la vincente nello scontro diretto.

DIRETTA SALERNITANA CAGLIARI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Salernitana Cagliari di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Cagliari, match che andrà in scena all’Arechi di Salerno. Per la Salernitana, Davide Nicola schiererà la squadra con un 3-5-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Bohinen, Kastanos, Ruggeri; Verdi; Djuric. Risponderà il Cagliari allenato da Alessandro Agostini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Rog, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Salernitana Cagliari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Salernitana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.

