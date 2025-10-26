Diretta Salernitana Casertana, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dall'Arechi per l'undicesima giornata di Serie C 2025/2026 girone C.

DIRETTA SALERNITANA CASERTANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, pochissimi istanti e sarà finalmente diretta di Salernitana Casertana, cerchiamo dunque di capire chi riuscirà a portare a casa i tre punti. La Salernitana arriva con una media di 57% di possesso, 1,9 xG e 1,7 xA, con il 66% delle azioni pericolose nate da combinazioni sulle corsie laterali, dove i granata trovano ampiezza e continuità di spinta. È una squadra che costruisce molto ma tende ad alzare troppo il baricentro: 1,1 xGA e 6,0 tiri concessi nello specchio di media.

La Casertana risponde con pragmatismo e solidità: 1,6 xG, 0,9 xGA e un’eccellente fase difensiva sulle palle inattive (solo il 12% dei gol subiti da piazzato, miglior dato del girone). Il 58% delle azioni offensive nasce da recuperi intermedi, segno di una squadra compatta che sa ripartire. Sul piano fisico, equilibrio: 10,7 km percorsi per giocatore per la Salernitana e 10,4 per i rossoblù, ma più contrasti vinti dalla Casertana (56% contro 49%). Le due squadre si distinguono anche nei tempi: granata più incisivi nella prima mezz’ora (42% dei gol entro il 30’), Casertana più pericolosa nei finali (46% dopo il 70’). Adesso via al commento live della diretta di Salernitana Casertana, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SALERNITANA CASERTANA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per chi è abbonato a Sky la diretta Salernitana Casertana sarà visibile in televisione su due canali, ovvero Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. La sfida sarà a disposizione anche in streaming sull’app di Sky Go e per chi fosse iscritto alla piattaforma a pagamento Now Tv.

PER RIMANERE IN VETTA

Comincia domenica 26 ottobre 2025 alle ore 20:30 la diretta Salernitana Casertana. Presso lo Stadio Arechi di Salerno i padroni di casa tornano ad inseguire il primato solitario nella graduatoria del girone C della Serie C in questa undicesima giornata valida per la stagione 2025/2026 dopo averlo perso nel turno precedente.

Lo scorso weekend infatti gli Ippocampi sono stati sconfitti con un netto 2 a 0 dai rivali del Catania, ora distanti appena un punto, e sono stati raggiunti in cima alla classifica a quota ventidue dai corregionali del Benevento, che si è invece imposto con lo stesso punteggio ma fra le mura amiche contro il Potenza.

Il derby odierno potrebbe quindi permettere ai granata di diventare nuovamente la capolista sempre che i giallorossi non riescano invece a ripetersi contro i rossazzurri. Un po’ più in basso, precisamente in quinta posizione, troviamo appunto gli ospiti con i loro diciassette punti, al pari del Crotone che segue.

I rossoblu sono reduci dal successo maturato di misura per 1 a 0 sul proprio campo contro il Siracusa con una rete firmata da Accursio Bentivegna nel corso del secondo tempo. Un trionfo potrebbe voler dire per i Falchetti scavalcare il Casarano ed avvicinare i posti più alti occupati dalle compagini che abbiamo citato sopra.

DIRETTA SALERNITANA CASERTANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Casertana: modulo 3-4-1-2 per gli uomini di mister Raffaele con Donnarumma in porta, Coppolaro, Golemic ed Anastasio in difesa, Ubani, Tascone, Capomaggio e Villa nel mezzo, Ferraris fantasista alle spalle della coppia offensiva formata da Ferrari e Inglese. Il tecnico Coppitelli dovrebbe invece scegliere di puntare sul 3-4-3 con De Lucia fra i pali, Heinz, Bacchetti e Rocchi dietro, Oukhadda, Toscano, Proia e Liotti a centrocampo, Kallon, Vano e Bentivegna in attacco per gli ospiti.

DIRETTA SALERNITANA CASERTANA, LE QUOTE

Le quote fornite da Sisal per l’esito finale della diretta Salernitana Casertana ci indicano un match a senso unico. I padroni di casa risultato i super favoriti per la vittoria con il segno 1 pagato ad appena 1.55 ed il 2, equivalente al successo degli ospiti, è invece quotato addirittura a 6.00. Il pareggio rappresenta una soluzione intermedia per gli scommettitori con l’x fissato a 3.50.