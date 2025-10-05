Informazioni sulla diretta Salernitana Cavese, la situazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

DIRETTA SALERNITANA CAVESE (RISULTATO 0-0): PRIMO TEMPO

Comincia la sfida tra Salernitana e Cavese. I granata ci provano fin dall’inizio con un lungo possesso palla nella metà campo avversaria, guadagnando una punizione con Quirini.

Pochi spazi per la Salernitana con la Cavese che si chiude. Super occasione per la Cavese con Diarrassouba. L’ivoriano rientra e calcia bene dalle parti di Donnarumma che respinge lateralmente. Giallo per Fornito. (Marco Genduso)

DIRETTA SALERNITANA CAVESE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Per la diretta Salernitana Cavese che va a cominciare possiamo raccontare di tante sfide, ma va anche sottolineato che praticamente tutte fanno riferimento a un tempo decisamente passato. Infatti, prima del ventunesimo secolo l’ultima partita tra queste due squadre risaliva alla stagione 1985-1986: c’erano stati due pareggi nel girone B di Serie C1, poi la Cavese era retrocessa mentre la Salernitana in breve tempo sarebbe arrivata in Serie B e poi fino alla prima, storica partecipazione in Serie A. Morale della favola: quando abbiamo avuto un’altra sfida diretta erano passati 21 anni, siamo alla stagione 2006-2007.

In più, da allora ancora vuoto: ecco allora che possiamo parlare delle due gare andate in scena nel gennaio e nel maggio 2007, doppio pareggio ancora nel girone B di Serie C1: nessun gol all’Arechi, mentre la sfida di ritorno al Simonetta Lamberti era terminata 1-1 con reti di Giuseppe Russo ed Emanuele Ferraro. Allenata da Salvatore Campilongo, la Cavese aveva sfiorato una promozione storica: terza in classifica, ai playoff aveva perso contro il Foggia a causa del 2-5 allo Zaccheria, andando ad un passo dalla rimonta in casa. Ora mettiamoci comodi perché ci siamo: la diretta Salernitana Cavese prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Salernitana Cavese, dove vedere la partita in streaming video

Come per tutte le altre partite del campionato anche la diretta Salernitana Cavese, che si terrà allo Stadio Arechi, potrà essere seguita in contemporanea sulle reti di Sky Sport dai clienti in possesso di un abbonamento, in particolare il canale designato è Sky Sport (canale 251) insieme a SkyGo e NowTv per lo streaming.

Salernitana Cavese, la capolista cerca punti

Tra le sfide che alle 14.30 daranno il via alla seconda parte dell’ottava giornata del girone C di Serie C ci sarà la diretta Salernitana Cavese, uno dei tanti derby regionali che può offrire la competizione e che la rendono così emozionante e interessante da seguire, i granata sono una delle squadre che guida la classifica, come ci si aspettava all’inizio dell’anno essendo una delle retrocesse dalla Serie B e avendo mantenuto una parte importante dei giocatori degli anni passati, settimana scorsa è arrivato uno stop inaspettato nel pareggio 2-2 con il Casarano e per questo ci si aspetta che faccia di tutto per vincere questa sfida.

Gli aquilotti invece stanno vivendo momenti non facili e che dopo la scorsa stagione non si pensava potessero verificarsi in questa maniera, infatti in questo momento si trovano nel pieno della lotta salvezza e con un diciassettesimo posto sono tra le squadre che alla fine dell’anno dovrebbero partecipare ai playout, nonostante il grande aiuto arrivato dalla vittoria 0-2 in casa del Monopoli.

Salernitana Cavese, probabili ventidue in campo

Per la diretta Salernitana Cavese sono pochi i cambiamenti che Giuseppe Raffaele è pronto a fare per il suo 3-5-2 che ha fin qui dato grande frutto e nel quale saranno in campo Donnarumma come portiere, Coppolaro, Golemic e Frascatore come difensori, Ubani, Tascone, de Boer, Villa e Anastasio come centrocampisti e come attaccanti Ferraris e Ferrari. Diversa è la situazione per Fabio Prosperi che invece proporrà qualcosa di diverso nel suo 4-4-2 con Boffelli, Diarrassouba, Evangelisti, Cionek e Loreto, Munari, Fornito, Sorrentino e Macchi, Orlando e Ubaldi.

Salernitana Cavese, quote e pronostico finale

Affidandoci a siti di scommesse come Sisal ci si può fare un’idea anticipata su quale potrebbe essere l’esito della diretta Salernitana Cavese, sfida tra due squadre con grossa differenza in termini di classifica ma che è molto sentita e può sempre regalare qualcosa di inaspettato. La vittoria dei granata è quotata a 1.40 ed è quella più bassa tra tutte le tre possibili, questo perché considerata più facile da verificarsi, la vittoria degli aquilotti invece è più difficile e quindi il suo valore è di 7.00 mentre il pareggio sta a metà strada e quindi è stato fissato a 3.80.