Diretta/ Salernitana Chievo (Serie B) streaming video DAZN: ambizioni da confermare

DIRETTA SALERNITANA CHIEVO: SCONTRO AD ALTA QUOTA!

Salernitana Chievo, in diretta dallo stadio Arechi di Salerno, in programma sabato 6 febbraio 2021 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B. Ambizioni da confermare per due squadre che si scontrano al secondo posto in classifica, piazzamento al momento condiviso con il Monza a quota 35 punti. La lotta alle spalle dell’Empoli primo della classe è apertissima, considerando che dietro il terzetto al secondo posto ci sono Cittadella e Spal attardate di una sola lunghezza, e questo tra Salernitana e Chievo potrebbe essere uno scontro ad eliminazione nella corsa alla Serie A. I granata hanno sprecato molte occasioni negli ultimi tempi, compresa la trasferta di Reggio Calabria dove hanno mancato la vittoria sbagliando un calcio di rigore con Djuric. Sono in prepotente risalita invece i gialloblu di Aglietti, che hanno fatto tesoro del doppio impegno casalingo presentato dal calendario, vincendo il recupero contro il Cittadella e ripetendosi domenica scorsa nel match contro il Pescara. Dopo la sconfitta in rimonta subita col Frosinone il Chievo ha inanellato 11 risultati utili consecutivi che l’hanno pienamente rimesso in carreggiata nella corsa al salto diretto in Serie A.

DIRETTA SALERNITANA CHIEVO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Chievo sarà disponibile su DAZN1: il canale, al numero 209 del decoder satellitare, sarà aperto agli abbonati Sky da almeno tre anni che potranno quindi seguire la partita pur non avendo sottoscritto un abbonamento alla piattaforma DAZN. La quale ovviamente sarà attivabile dai suoi clienti per la visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CHIEVO

Le probabili formazioni della sfida tra Salernitana e Chievo presso lo stadio Arechi di Salerno. I padroni di casa allenati da Fabrizio Castori scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Kupisz, Coulibaly, Di Tacchioo, Capezzi, Cicerelli; Gondo, Djuric. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alfredo Aglietti con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Semper; Mogos, Rigione, Gigliotti, Renzetti; Ciciretti, Viviani, Palmiero, Garritano; Margiotta, De Luca.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Salernitana Chievo: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 3.40 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.25 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.00 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA