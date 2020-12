Diretta/ Salernitana Cittadella (Serie B) streaming video DAZN: la capolista rilancia

DIRETTA SALERNITANA CITTADELLA: VENETI INSIDIOSI…

Salernitana Cittadella, in diretta dallo stadio Arechi di Salerno in programma sabato 5 dicembre 2020 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie B. La capolista rilancia, in un momento positivo dopo i due successi consecutivi contro Cremonese e Cosenza che hanno consolidato il primato della formazione campana. Si tratta sicuramente del miglior avvio di campionato dei granata dei tempi della storica promozione in Serie A della stagione 1997/98. Per puntare davvero al massimo obiettivo servirà però continuità e il Cittadella è sempre un osso molto duro, con i veneti che hanno ritrovato il sorriso sabato scorso uscendo dalla crisi che tra Coppa Italia e campionato li aveva fatti incappare in tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro sfide ufficiali. La squadra di Venturato ha riagganciato la zona play off e ora riproverà a recuperare il terreno perduto, a patto di non ricadere nei black out che a volte attanagliano la squadra.

DIRETTA SALERNITANA CITTADELLA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Cittadella non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CITTADELLA

Le probabili formazioni di Salernitana Cittadella, sfida che andrà in scena presso lo stadio Arechi di Salerno. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Fabrizio Castori con un 4-4-2: Belec, Casasola, Gyomber, Aya, Lopez, Cicerelli, Di Tacchio, Schiavone, Kupisz, Djuric, Tutino. Gli ospiti guidati in panchina da Roberto Venturato schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Falcone, Cassandro, Perticone, Adorni, Benedetti, Proia, Pavan, Branca, D’Urso, Cisse’, Tsadjout.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Salernitana e Cittadella queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.30, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.20 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.10.



© RIPRODUZIONE RISERVATA