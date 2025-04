DIRETTA SALERNITANA COSENZA (RISULTATO 3-1): LA CHIUDE TONGYA!

Inizia la ripresa tra Salernitana e Cosenza. Ruggeri la mette in mezzo, Hristov allontana la minaccia. Corazza! La sblocca la Salernitana! Palla in mezzo da angolo, respinge male Micai, arriva Corazza che la sblocca. Florenzi per Vehe stoppa e tira, Micai risponde presente. Ferrari! Raddoppia la Salernitana! Da angolo il capitano colpisce da due passi. Dieci minuti alla fine. Tongya! Tris dei granata! Hrustic calcia, Hristov respinge, Tongya sigla a porta vuota. Zilli! Arriva la rete della bandiera. Martino in area, Zilli controlla e sigla. Zilli sfiora il raddoppio, palla fuori. Termina il match. (agg. Umberto Tessier)

SALVA MICAI!

Inizia il match tra Salernitana e Cosenza. Soriano si gira in area, blocca Micai. Cerri la sblocca ma viene fischiato fuorigioco. Continuano a spingere i padroni di casa a caccia del vantaggio. Rizzo Pinna entra in area e crossa, non ci arriva nessun compagno di squadra. Ghiglione la mette in mezzo, Sgarbi in scivolata non trova la sfera, Corazza calcia da due passi ma trova la grande risposta di Micai! Giallo a Tello dopo un fallo su Rizzo Pinna. Termina la prima frazione di gioco. (agg. Umberto Tessier)

Diretta Salernitana Cosenza streaming video e tv, come vederla

La diretta Salernitana Cosenza si giocherà allo Stadio Arechi e in contemporanea sarà messa in onda da Dazn che grazie alla diretta streaming video sul suo sito e sulla sua applicazione.

SI COMINCIA!

Solo pochi minuti ci separano dalla diretta Salernitana Cosenza, sfida che sappiamo essere delicatissima. Le ultime dieci partite tra queste due squadre, tra il 2014 e il 2024, raccontano di tre vittorie a favore della Salernitana e due del Cosenza, di conseguenza il risultato più gettonato è il pareggio uscito in cinque occasioni; possiamo anche dire che le partite tra queste due squadre abbiano regalato pochi gol in termini generali, in queste dieci gare infatti ne contiamo appena 13 e solo due volte ne abbiamo avuti almeno tre nello stesso match, peraltro dato curioso perché riguardano l’ultima vittoria esterna del Cosenza e l’ultimo squillo casalingo della Salernitana.

Nel primo caso, maggio 2019, aveva risolto Luca Palmiero al 90’ dopo le reti di Luca Garritano e Alessandro Rosina; nel secondo era il gennaio 2020, poco prima del Covid, ed era successo tutto nel primo tempo con la rimonta firmata Cristiano Lombardi e Jean-Daniel Akpa Akpro, rispondendo al vantaggio iniziale di Raul Asencio. Siamo ora pronti a vivere questa intrigante partita dello stadio Arechi? Lasciamo che a parlare sia il campo perché è davvero arrivato il momento, prende il via la diretta Salernitana Cosenza! (agg. di Claudio Franceschini)

I granata cercano il bis di vittoria

La trentacinquesima giornata di Serie B alle 15.00 ospiterà la diretta Salernitana Cosenza sfida che metterà l’una contro l’altra due squadre che occupano le ultime posizioni della classifica, entrambe le formazioni possono ancora sperare nella salvezza alla fine dell’anno o almeno di non retrocedere direttamente ma partecipare ai playoff, tra le due sicuramente i granata sono messi meglio vista anche la vittoria 2-1 con il Sudtirol della scorsa settimana.

Per i rossoblù invece una sconfitta potrebbe essere fatale e spegnere definitivamente le speranze di salvezza per una squadra che comunque ha avuto il secondo peggior attacco e una delle peggiori difese della stagione.

Formazioni Salernitana Cosenza, le possibili scelte dei tecnici

Le scelte dei tecnici per la diretta Salernitana Cosenza dovrebbero essere in linea con quelle viste nelle ultime giornate e che hanno portato una serie di buone prestazioni che hanno risollevato le due formazioni, il 3-4-2-1 che Pasquale Marino schiererà sarà composto da Christensen in porta, Lochoshvili, Ferrari e Ruggeri i tre difensori centrali, Corazza e Ghiglione gli esterni con Zuccon e Amatucci in mezzo al campo, Soriano e Tongya trequartisti in supporto di Cerri. Massimiliano Alvini invece cambierà qualcosa dal pareggio 1-1 con il Brescia e si affiderà a Micai, 3 difensori, Venturi, Dalle Mura e Sgarbi, 4 centrocampisti Ricci, Gargiulo, Fumagalli e Cimino, 1 trequartista Pinna e 2 attaccanti Artistico e Mazzocchi.

Salernitana Cosenza, quote e possibile risultato finale

Secondo diversi siti di scommesse tra cui prenderemo in esame Pokerstars per la diretta Salernitana Cosenza la squadra che ha più possibilità di uscire dal campo con i 3 punti sono i granata che nelle ultime settimane stanno alternando tanti pareggi e vittorie ad altrettante sconfitte, per questo la quota è data a 1.75, la vittoria rossoblù invece è il risultato meno probabile che quindi viene pagato 4.20, il pareggio invece è fissato a 3.40. Attenzione anche alla possibilità che il match veda un risultato con diversi gol visto che entrambi i club hanno avuto molto difficoltà lungo tutta la stagione nella fase difensiva.